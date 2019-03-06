Son Dakika Haberleri: Toki, Akgedik Yunuskent 3. Etap Başvuruları Başladı

Toki, Akgedik Yunuskent 3. Etap Başvuruları Başladı

26 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi işbirliği ile yapılan Akgedik Yunuskent Projesi'nde 3. Etabı için başvuruların başladığı bildirildi.

Toki, Akgedik Yunuskent 3. Etap Başvuruları Başladı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi işbirliği ile yapılan Akgedik Yunuskent Projesi'nde 3. Etabı için başvuruların başladığı bildirildi.

Yunusemre Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla hayata geçirdiği Akgedik Yunuskent Projesi'nde bin konutluk 3. etabın başvuruları alınmaya başlandı. Bin konuttan oluşacak projede 500 adet 2+1, 500 de 3+1 konut yer alacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malülleri, dul ve yetimler, engelli ve emekliler için de kontenjanların ayrılacağı 3. etapta dar gelirli ve sosyal konut başvuruları 6 Mart - 22 Mart arasında, emekli başvuruları 25 Mart - 5 Nisan arasında, engelli başvuruları 8 -12 Nisan arasında şehit yakını ve gazi başvuruları ise 15 - 19 Nisan arasında alınacak

Başvuruların ardından projenin ihalesi yapılarak, hak sahipleri kurayla belirlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:43:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toki, Akgedik Yunuskent 3. Etap Başvuruları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]