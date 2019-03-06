Toki, Akgedik Yunuskent 3. Etap Başvuruları Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi işbirliği ile yapılan Akgedik Yunuskent Projesi'nde 3. Etabı için başvuruların başladığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi işbirliği ile yapılan Akgedik Yunuskent Projesi'nde 3. Etabı için başvuruların başladığı bildirildi.



Yunusemre Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, TOKİ'nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla hayata geçirdiği Akgedik Yunuskent Projesi'nde bin konutluk 3. etabın başvuruları alınmaya başlandı. Bin konuttan oluşacak projede 500 adet 2+1, 500 de 3+1 konut yer alacak.



Şehit aileleri, harp ve vazife malülleri, dul ve yetimler, engelli ve emekliler için de kontenjanların ayrılacağı 3. etapta dar gelirli ve sosyal konut başvuruları 6 Mart - 22 Mart arasında, emekli başvuruları 25 Mart - 5 Nisan arasında, engelli başvuruları 8 -12 Nisan arasında şehit yakını ve gazi başvuruları ise 15 - 19 Nisan arasında alınacak



Başvuruların ardından projenin ihalesi yapılarak, hak sahipleri kurayla belirlenecek.

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