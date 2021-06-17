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TOKİ Başkanı Bulut: "2021'in ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık" - Son Dakika

TOKİ Başkanı Bulut: "2021'in ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık"

17.06.2021 17:48
TOKİ Başkanı Bulut:

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, pandemiye rağmen başarılarla dolu bir yıl yaşadıklarını belirterek, "Yıllık ortalama 50 bin olan konut üretimini 2020 yılında 100 bine yükselttik. Bu yılın ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, pandemiye rağmen başarılarla dolu bir yıl yaşadıklarını belirterek, "Yıllık ortalama 50 bin olan konut üretimini 2020 yılında 100 bine yükselttik. Bu yılın ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ'nin Başkanı Ömer Bulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Toplantısı'nda konuştu. Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Millet Bahçeleri Projesi ile 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırılması hedefine adım adım yaklaştıklarını belirterek, "Kamunun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik, spor ve sanayi siteleri gibi hizmet binalarının inşası da hızla devam ediyor" dedi.

Bulut, pandemiye rağmen başarılarla dolu bir yıl yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllık ortalama 50 bin olan konut üretimini 2020 yılında 100 bine yükselttik. Bu yılın ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık. 2020 yılında bütün olumsuzluklara rağmen 33,5 milyar TL'lik yaklaşık 100 bin konut ve sosyal ünitelerin ihalesini gerçekleştirdik. İhale edilen konut sayısı günlük yaklaşık 300'ü buldu. Geçtiğimiz yıl 323 olan aktif şantiye sayımız 531 oldu. 13 milyar 356 milyon TL'si hak ediş olmak üzere toplamda 15,8 milyarlık ödeme gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 5 ayında ödediğimiz hakkediş miktarı 9 milyar TL'dir. Tahminlerimize göre bu yıl toplamda 33-34 milyarlık ödeme gerçekleştireceğiz."

TOKİ Başkanı Bulut, 1 milyon konut rakamının aşılarak, ihale sürecindeki projelerle birlikte 1 milyon 35 bin konut ve 24 bin 236 sosyal donatı rakamına ulaştıklarını aktardı.

"Alt yapısıyla, üst yapısıyla İzmir'imize yakışır 8 alanda güvenli ve kaliteli konutlar inşa ediyoruz"

Elazığ, Malatya ve İzmir'de yaşanan depremler ile Giresun'da yaşanan seli anımsatan Bulut, "Elazığ'da yaklaşık 20 bin 878 konut, Malatya'da 5 bin 649 konut, Giresun'da 619 konut ve İzmir'de 5 bin konut olmak üzere toplamda yaklaşık 32 bin konut inşa ediyoruz. Ocak ayı içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Elazığ ve Malatya konutlarının teslimlerine başladık ve devam ediyor. Giresun Dereli Sütlüce'de 142 konutun inşaatları bitti. Doğankent'te 156 konut ve 70 dükkan ile Dereli'de 71 konut ve 82 dükkanın inşaatları da temmuz ayında bitirilecektir. Alt yapısıyla, üst yapısıyla İzmir'imize yakışır 8 alanda güvenli ve kaliteli konutlar inşa ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar Kiraztepe, Kağıthane, Kartal ve Ataşehir gibi 22 ilçede 85 bin konut projelendirildiğini ifade etti. Ankara'da yaptıkları projelere de değinen Bulut şunları söyledi:

"Ankara'da ise Altındağ'dan Mamak'a, kuzey Ankara'dan Sincan'a, Çankaya'dan Yenimahalle'ye kadar birçok ilçemizde 31 farklı kentsel yenileme projesinde 44 bin konutluk çalışma başlatılmış olup, bu konutların 35 bini tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir."

"Yüzde 20 indirim uygulanan kampanyadan 11 bin 802 vatandaşımız yararlandı"

TOKİ'den konut alıp borcunu erken kapatarak tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen talepler nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlediklerini belirten Bulut, "İlki bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve yüzde 20 indirim uygulanan kampanyadan 11 bin 802 vatandaşımız yararlandı" dedi. - ANKARA

TOKİ Başkanı Bulut: 2021'in ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık
TOKİ Başkanı Bulut: 2021'in ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık
TOKİ Başkanı Bulut: 2021'in ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık

Türk Lirası, Ömer Bulut, Ankara, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOKİ Başkanı Bulut: '2021'in ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık' - Son Dakika Ekonomi


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