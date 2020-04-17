TOKİ Başkanı Bulut Aksaray'da şantiye incelemesinde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, şantiyelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alarak faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Bulut, Aksaray'da TOKİ tarafından 1620 dükkanın yapıldığı şantiyede incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ olarak bugüne kadar ülke genelinde 890 bine yakın konut inşa ettiklerini belirten Bulut, bunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli sanayi yapılarıyla birlikte hastane, stadyum gibi alanlarda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Bulut, şöyle devam etti:

"Yeşil alanları artırmak maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz millet bahçelerimiz, ihalelerine başlamış olduğumuz 100 bin konut, geçen yıl itibarıyla başlayıp ihalelerini tamamlama aşamasına geldiğimiz 50 bin konutla birlikte şu anda aktif olarak Türkiye genelinde 297 şantiyemiz bulunmakta. Bu şantiyelerimizde gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Koronavirüs sebebiyle Sağlık Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu genelgeler doğrultusunda şantiyelerimizdeki işçi sayılarını belirli bir miktar azaltarak, kendi içinde karantina önlemlerini alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

"Şantiyeleri kendi evimiz gibi görüyoruz"

İşçi sağlığına çok önem verdiklerini vurgulayan Bulut, "Şantiyeleri kendi evimiz gibi görüyoruz. Bugün yaptığımız alan tespitlerimiz de bu yüzden." dedi.

Bulut, çalışanlara, 'burası bir nevi eviniz, burada yaşayan insanların evi. Dolayısıyla çalışanlar dışarıya çıkmasınlar' talimatı verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Burada önlem alarak çalışmaya devam ediyorlar ama dışarıdan buraya herhangi bir şekilde işçi geleceği zaman aynı dışarıdan gelen kişilere uygulanan 14 günlük karantina süresinin burada uygulanarak ondan sonra eğer sağlıklıysa yeni ekibe katılması gerekiyor. Çünkü, herhangi bir sağlıksız kişinin ekibe katılması, şantiyeyi tamamen karantinaya almaya sebebiyet verebilir. Tüm bu hususlara uymaları yönünde şantiyelerimize uyarılarda bulunduk. Bugün de bunları biraz denetlemeye ve arkadaşları yerinde ziyaret etmeye geldik."

Bulut, 100-500 metrekarelik 1620 dükkanın inşaatında yüzde 65 seviyelerine gelindiğini ifade etti.

Ömer Bulut, "İnşallah yıl sonu itibarıyla esnafımıza teslim edilebilecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şantiyedeki görevlilere bu yönde işi planlamalarını söyledik. Burası, dükkanlar esnafa teslim edildikten sonra Aksaray için önemli bir proje olacak. Aksaray'da 50 bin konut kapsamında 500, 100 bin konut kapsamında da 962 konutumuz bulunmakta. 50 bin konutlukları ihale ettik, onların inşaatları başladı. 100 binlik konutlara da planlama ve projelendirme süreleri bittikten sonra haziran ayında inşallah başlayacağız." diye konuştu.