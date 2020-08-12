TOKİ Başkanı Bulut: "Konut üretiminde 1 milyonuncu konut hedefine doğru ilerlemekteyiz" - Son Dakika

TOKİ Başkanı Bulut: "Konut üretiminde 1 milyonuncu konut hedefine doğru ilerlemekteyiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temeli atılan yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedelli proje kapsamındaki konutların 2021 sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temeli atılan yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedelli proje kapsamındaki konutların 2021 sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen 451 Konutun Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Altındağ'daki projeyle içerisinde 2 binden fazla vatandaşın yaşayacağı konutların inşa edileceğini söyledi.

Yapılacak konutların hayırlı olmasını dileyen Kurum, Türkiye'nin geleceği için çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Son 100 yıl içinde olan depremlerde 80 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Kurum, "Vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında. Yaklaşık 60 milyon insanımız, bu riskli alanlarda yaşıyor." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yaklaşık 950 bin konut üretildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"2012 yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleriyle, kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul'dan başlattılar. Şimdiye kadar, ülkemizde 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bir dünya şehri olan Ankara'nın deprem dönüşümü, ülkemizin geleceği açısından çok çok önemli. İlçelerimizde, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her yerde belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Ankaralıların can ve mal güvenliğini emniyet altına alalım istiyoruz. 'Ankara'nın Her Yerı·nde Kentsel Do¨nüşüm' hedefiyle bugün Ankara'da toplam 21 riskli, 33 rezerv yapı alanımızda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz."

Ankara'nın her yerine yeni meydanlar kazandırdıklarını, tarihi kent merkezlerini ihya ettiklerini vurgulayan Kurum, sokak sağlıklaştırma, cephe yenileme, sosyal konut ve dönüşüm çalışmalarıyla Ankara'nın çehresini değiştirdiklerini ifade etti.

Altındağ'daki projeler 4 etaptan oluşuyor

Bakan Kurum, Altındagˆ ilc¸esinde, Ankara'yı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacak vizyon projeleri Altındağ Belediyesiyle birlikte yürüttüklerini dile getirerek, Altındağ'daki projelerin 4 etaptan oluştuğunu, tarihin, kültürün ön plana çıkarıldığı çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını belirtti.

Tescilli binaları ortaya çıkaracak projeler yürüttüklerini anlatan Kurum, projenin ilk etabının Ankara Kalesi ve çevresini kapsadığını, ikinci etapta Hergelen Meydanı'nın bulunduğu bölgeyi belirlediklerini, üçüncü etabın Ulus'taki "Yahudi Mahallesi" olarak bilinen bölgede uygulanacağını, dördüncü etabın ise belediye binasının bulunduğu alanı kapsadığını söyledi.

Dördüncü etaptaki incelemelerinde en büyük ihtiyacın otopark olduğunu belirlediklerini aktaran Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Altındağ Belediye binamız yaklaşık 12 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Belediyemizi başka bir alana taşıyacağız. Bu alanı tamamen 12 bin metrekare meydan, meydan altında da vatandaşlarımıza hizmet verecek otopark alanı olarak düzenleyeceğiz. Meydan alanına bakan tüm binaların cephelerinin sağlıklaştırma projesini de Altındağ Belediyemizle yürüteceğiz. Hergelen Meydan'daki projelerimizi tamamladık. Vatandaşlarımızı, esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Gültepe Mahallesi Aktaş mevkisinde sağlıksız yapıları yıktık. Burada yaklaşık 300 hak sahibi kardeşimiz var, orada da 303 konut üreteceğiz.

Başpınar Mahallesi'nde 50 dönümlük alana yürüyüş yolu, millet kıraathanesi, mescit ve yeşil alanları ile bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Altın Bahçe Projemizde inşa çalışmalarımıza başladık, inşallah 2021 Temmuz ayında sizlere armağan edeceğiz. Kızılay'da ilk Türk mimari örneği olan Saraçoğlu Mahallesi var, yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alan, atıl kimsenin kullanmadığı, giremediği bir alan. Bu alana ilişkin projeleri tamamladık. Oradaki binalar, tescilli ağaçlar korunacak şekilde projemizi kuruldan geçirdik. Ruhsatımızı aldık, ihalemizi bir hafta sonra yapıyoruz."

"Projeyi 2021'in sonuna kadar tamamlamak istiyoruz"

Cinderesi bölgesinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgi veren Kurum, "Temellerini bugün attığımız projemizi kısa zamanda yapıp, Cinderemize, Altındağımıza kazandıracağız. Projemizin yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedeli var. Toplamda 358 hak sahibi için 3+1, 87 hak sahibi için 2+1 daire yapıyoruz. Projemizi 2021 yılının sonuna kadar tamamlamak istiyoruz." dedi.

Kira yardımı ve taşınma yardımlarına devam edeceklerini belirten Kurum, "Projemiz yatay mimari esaslı olacak, binalarımız zemin+5 katı geçmeyecek, yöresel unsurları ihtiva edecek ve hiçbir şekilde mahallemize dışarıdan ek başka bir nüfus gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Ankara'da yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda 15 millet bahçesi projesi yürüttüklerini de aktardı.

Konutlar yatay mimari ve mahalle kültürü anlayışıyla inşa ediliyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ise konuşmasında, konutların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Altındağ Belediyesi iş birliğinde inşa edildiğini söyledi.

İdarenin görevinin sosyal konut üretmek olduğunu anımsatan Bulut, 17 yıl içinde inşa edilen konutlarda yaklaşık 4 milyon vatandaşın oturduğunu bildirdi.

TOKİ'nin konut üretiminde 1 milyonuncu konut hedefine doğru ilerlediğine dikkati çeken Bulut, "50 bin ve 100 bin konut projelerimiz de hızla devam etmektedir. 81 ilde toplamda 402 projede başlatılan bu konutlar, çağdaş şehircilik usullerine uygun, nitelikli, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, içinde meydanı, camisi, yolları ve sosyal donatıları bulunan bu konutlar yatay mimari ve mahalle kültürü anlayışıyla inşa edilmektedir." diye konuştu.

Kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik ve spor gibi hizmet binaları ve tesislerinin yapımında da etkin görev aldıklarını anımsatan Bulut, şunları söyledi:

"Şehirlerimizin gelişmesine katkı sağlamaktayız. Bu çerçevede 24 bin derslikli 1096 okul, 75 bin kapasiteli 193 öğrenci yurdu, 267 hastane, 1132 ticari ünite, 234 kamu hizmet binası, 19 stadyum ve 775 cami olmak üzere toplamda 16 bin 783 donatı inşa edilmiştir. Şehirlerimizin iyileştirilmesi, konutların yenilenmesi ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması için TOKİ olarak Türkiye genelinde büyük çaplı kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Bu amaçla özellikle afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlarda, farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak bu projeleri yerel yönetimlerle birlikte geliştiriyoruz.

Afet Riskli Alanların, tarihi kent merkezlerinin, sanayi alanlarının ve yapı ömrünü tamamlamış, fonksiyonunu yitirmiş bölgelerin iyileştirilmesi yönünde yaptığımız çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından şimdiye kadar 158 bin 410 konut inşa edilmiştir. Halen kentsel dönüşüm kapsamında 40 ilde 110 Kentsel Dönüşüm/Yenileme Projesi yürütülmektedir. Bu konudaki hedefimiz her yıl 30 bin kentsel dönüşüm konutunu inşa etmektir."

Şehirleri daha yeşil hale getirmek için millet bahçeleri de inşa ettiklerini anımsatan Bulut, bugüne kadar TOKİ tarafından 11 millet bahçesinin yapımının bitirildiğini, 34 millet bahçesinin inşasının devam ettiğini, 16 millet bahçesinin de ihale sürecinde olduğunu aktardı.

TOKİ Başkanı Bulut, 96 millet bahçesinin de tasarım aşamasında olduğunun altını çizerek, toplamda 156 millet bahçesi inşa edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, programa katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Emrullah İşler, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'la 451 konutun temelini attı.

TOKİ Başkanı Bulut: Konut üretiminde 1 milyonuncu konut hedefine doğru ilerlemekteyiz

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ Başkanı Bulut: 'Konut üretiminde 1 milyonuncu konut hedefine doğru ilerlemekteyiz' - Son Dakika

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