TOKİ Başkanı Bulut, Nevşehir'de karantinadaki işçileri ziyaret etti - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamlarında ziyaret eden Bulut, TOKİ tarafından kentte yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ömer Bulut daha sonra, Nevşehir'deki konut yapım alanında çalışan 2 işçiye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla hafta sonunda tedbiren Avanos ilçesindeki bir otelde 14 günlük karantinaya alınan işçilere moral ziyaretinde bulundu.

Buradaki görevlilerden işçilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bulut, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Şantiyelerin ev ortamı şeklinde olması nedeniyle virüs riski taşımadığını, ancak yeni işçi alımlarında sorunla karşılaşılabildiğini belirten Ömer Bulut, inşaat alanlarında çalışmaya başlayacak işçilerin dış ortamdan gelişlerinin ardından 14 günlük karantina sürecinden sonra çalışmaya başlamalarını sağlamak için tavsiyede bulunduklarını kaydetti.

TOKİ inşaat sahalarında gerekli tüm tedbirleri üst düzeyde almaya devam ettiklerini aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Nevşehir'deki şantiyede 2 işçide koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm çalışanlar Nevşehir Valiliği tarafından bir otelde karantina altına alındı. İşçilerimizin sağlık durumlarıyla ilgili Sağlık İl Müdüründen bilgi aldık, durumları iyi. Otele yerleştirilen 276 işçimizde ise herhangi bir bulgu yok. Testleri ve gerekli kontrolleri sürekli yapılıyor. Karantina sürecinin ardından herhangi bir vaka olmadığı sürece yeniden işlerinin başına geçebilecekler. Şantiyeler bir nevi ev konumunda. Dışarıdan bir virüs gelmediği sürece doğal olarak izole edilmiş konumda. En büyük tehlike, dışarıdan yeni işçi katılımında oluyor. Vaka çıkan şantiyemizdeki durum da yeni işçilerden kaynaklı oldu.