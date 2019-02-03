TOKİ Başkanı Bulut: Şubatta 8 millet bahçesi ihale edilecek

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Engin Akyürek'ten Şaşırtan 'Aşk' Açıklaması: Hayatı Yerle Bir Ediyor

Tarlada Kilosu 1 TL Olan Limonun İstanbul'da Tanesi 1 TL'ye Satılıyor

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti