Son Dakika Haberleri: TOKİ Başkanı Bulut: Şubatta 8 millet bahçesi ihale edilecek

TOKİ Başkanı Bulut: Şubatta 8 millet bahçesi ihale edilecek

32 dakika önce

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Şubatta Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceğiz.

TOKİ Başkanı Bulut: Şubatta 8 millet bahçesi ihale edilecek, System.String[]
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Şubatta Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:42 

Kayaşehir, İstanbul, Sakarya, Ömer Bulut, Ekonomi
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