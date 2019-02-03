TOKİ Başkanı Bulut: Şubatta 8 millet bahçesi ihale edilecek
32 dakika önce
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Şubatta Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:42
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