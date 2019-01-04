TOKİ Başkanı Bulut'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 2018 yılında 53 bin konutun satışını, 43 bin evin teslimini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almalarını sağlayacak koşullarda önemli bir sayıda düşük taksitle konut...

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 2018 yılında 53 bin konutun satışını, 43 bin evin teslimini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almalarını sağlayacak koşullarda önemli bir sayıda düşük taksitle konut uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.



TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Avrupa ve Ortadoğu'da olmak üzere Türkiye'de TOKİ kadar konut üreten kurumun olmadığını belirten Bulut, konuştu:



"TOKİ, şehirlerin yenilenmesi, dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için çalışıyor. Ayrıca deprem ve diğer afetleri gözeterek projeler yapılıyor. Dar gelirli ve düşük gelirli insanların konut sahibi olmasını sağlamak için 830 bin sosyal niteliği olan konut yapıldı. TOKİ olarak sosyal konut projelerinin yükselmenin sevincini yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bu rakamlar yeterli değil, TOKİ oranlarını yüzde 100'e çıkarmalıyız' diyor. 'Bu rakam olana kadar projelere bakmayacağım' diyor. 15 yıl içinde 23 bin 780 derslikli bin 77 okul tamamlandı. Yine 40 bin 120 yatak kapasiteli 266 hastane, 72 bin öğrenci kapasiteli 189 yurt, 931 ticaret merkezi, 19 stadyum ve toplamda 14 bin 541 sosyal donatı inşa edilmiş ve edilmektedir."



2018'DE 53 BİN KONUT



2018 yılında 53 bin konutun satışının gerçekleştirildiğini belirten Bulut, 43 bin evin tesliminin yapıldığını kaydetti. Bulut, şöyle devam etti:



"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 28 ilde 52 millet bahçesinin içerisine yer aldık. İkinci 100 günlük eylem planında 5 millet bahçesi daha tamamlanacak. İstanbul'da Ocak ayında 3 millet bahçesi ihalesi gerçekleşecek. Samsun'da da 5 adet daha ihale gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımız 81 ilde en az bir millet bahçesi olmasını istiyor. Bu sayı artarak devam edecek. Bunların dışında 14 millet bahçesinin de proje çalışmalarını sürdüreceğiz ve ihaleye hazır hale getireceğiz."



Kentsel dönüşüm kapsamında 17 milyarlık ihale gerçekleştirdiklerini kaydeden TOKİ Başkanı Bulut, "59 ilde 134 ilçede 163 kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Şikayetler olsa da belirgin memnuniyetsizlik yok. Vatandaşla uzlaşmayı esas alıyoruz. Kentsel dönüşümde daha farklılaşmak gerek, büyük şehirlerde daha fazla rol almak gerek. İstanbul'da 3 bölgede kentsel dönüşüm ihalesi gerçekleştirdik. Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar, Çamlıca Camisi ve çevresi. 2019 yılından başlamak üzere kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri çok önemli projelerimizin içinde yer alacak" diye konuştu.



DAR GELİRLİYE MÜJDE



Dar gelirli vatandaşların konutta rahat satın almalarını sağlayacak koşulların yapılacağının müjdesini veren TOKİ Başkanı Bulut, "Şunu müjdeleyebiliriz; Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almalarını sağlayacak koşullarda Türkiye genelinde önemli bir sayıda düşük taksitle konut uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.



- Ankara

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