Son Dakika Haberleri: TOKİ Başkanı Bulut'tan Kaya Düşmelerine "Acil Önlem" Açıklaması

TOKİ Başkanı Bulut'tan Kaya Düşmelerine "Acil Önlem" Açıklaması

1 saat önce

- Kaya düşmelerinin yaşandığı alanın drone görüntüleri Bölgedeki evlerden detaylar Kayalardan detaylar görüntüler TOKİ Başkanı Ömer Bulut Çiçek Mahallesi sakinleri ile görüşmesi Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'un açıklamaları İZMİR - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut,...

TOKİ Başkanı Bulut'tan Kaya Düşmelerine
- Kaya düşmelerinin yaşandığı alanın drone görüntüleri
Bölgedeki evlerden detaylar
Kayalardan detaylar görüntüler
TOKİ Başkanı Ömer Bulut Çiçek Mahallesi sakinleri ile görüşmesi
Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'un açıklamaları İZMİR - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İzmir'in Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi'nde kayaların düştüğü yerlerde incelemelerde bulundu. Bölgedeki vatandaşlarla konuşan Bulut, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:21 Kaynak: AA

İzmir, Ömer Bulut, Güncel
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