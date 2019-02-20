TOKİ Başkanı Bulut'tan Kaya Düşmelerine "Acil Önlem" Açıklaması
1 saat önce
- Kaya düşmelerinin yaşandığı alanın drone görüntüleri Bölgedeki evlerden detaylar Kayalardan detaylar görüntüler TOKİ Başkanı Ömer Bulut Çiçek Mahallesi sakinleri ile görüşmesi Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'un açıklamaları İZMİR - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut,...
- Kaya düşmelerinin yaşandığı alanın drone görüntüleri
Bölgedeki evlerden detaylar
Kayalardan detaylar görüntüler
TOKİ Başkanı Ömer Bulut
Çiçek Mahallesi sakinleri ile görüşmesi
Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'un açıklamaları İZMİR - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İzmir
'in Bayraklı
ilçesi Çiçek Mahallesi'nde kayaların düştüğü yerlerde incelemelerde bulundu. Bölgedeki vatandaşlarla konuşan Bulut, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:21 Kaynak: AA
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