TOKİ Başkanı Ömer Bulut Bozkurt'ta işçilerle iftar açtı - Son Dakika
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut Bozkurt'ta işçilerle iftar açtı

09.04.2022 22:32

TOKİ Başkanı Ömer Bulut Bozkurt'ta işçilerle iftar açtı 'Eylül ayı içerisinde konutların tamamını bitireceğimize inanıyorum' TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selzedeler için yapılan konutların inşaatında çalışan işçilerle iftar açtı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut Bozkurt'ta işçilerle iftar açtı

'Eylül ayı içerisinde konutların tamamını bitireceğimize inanıyorum'

KASTAMONU - TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selzedeler için yapılan konutların inşaatında çalışan işçilerle iftar açtı. İftar sırasında işçilere seslenen Bulut, "Ağustos ayında konutların belli bir kısmını, Eylül ayı içerisinde de tamamını bitireceğimize inanıyorum" dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt şantiyemizde çalışan işçi kardeşlerimizle iftar programında bir araya geldi. İftar yemeği öncesi bir çocukla sohbet eden Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u aradı. Başkan Bulut, küçük çocuğu telefonla Bakan Kurum ile konuşturdu.

"Çok büyük bir felaketle karşılaştık"

Daha sonra işçilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Bulut, Bozkurt'ta büyük bir afetin yaşandığını söyleyerek, "72 tane vatandaşımızı kaybettik, Allah'tan rahmet diliyoruz. O günler gerçekten zor günlerdi. O günlerde buraya geldiğimizde çok büyük bir felaketle karşılaştık. Cenab'ı Allah'tan böyle büyük felaketlerle karşı karşıya kalmamızı diliyorum. Yapacağımız duaların kabul olmasını diliyoruz. Gerçekten tahmin edilebilir bir afet değil" dedi.

'Eylül ayı içerisinde konutların tamamını bitireceğimize inanıyorum'

Konutların bir kısmının Ağustos ayında, bir kısmının ise Eylül ayında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "İnanıyoruz ki hem müttehitlerde hem de sizde bu gayret oldukça Ağustos ayında konutların belli bir kısmını, Eylül ayı içerisinde de tamamını bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut Bozkurt'ta işçilerle iftar açtı
TOKİ Başkanı Ömer Bulut Bozkurt'ta işçilerle iftar açtı
TOKİ Başkanı Ömer Bulut Bozkurt'ta işçilerle iftar açtı

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Ömer Bulut, Bozkurt, Eylül, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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