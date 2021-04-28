TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını inceledi - Son Dakika

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını inceledi

28.04.2021 17:09

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler için Bayraklı ilçesindeki rezerv alanda ve binaların yıkıldığı bölgedeki 7 proje alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler için Bayraklı ilçesindeki rezerv alanda ve binaların yıkıldığı bölgedeki 7 proje alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Ömer Bulut'un şantiye ziyaretine, İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da eşlik etti. Bulut, rezerv alanda tamamlanan örnek daireyi basın mensuplarına gezdirdi.

Bulut, yaptığı açıklamada, TOKİ'nin Türkiye genelinde yaklaşık 570 aktif şantiyesi bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de geçen yıl deprem ve sel gibi birçok afet yaşandığını hatırlatan Bulut, "Hasar gören yapıların inşası konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonu ile çalışmaları biz yürütüyoruz. Depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'da geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle 10 bine yakın konutu teslim ettik. Konutlar tamamlandıkça teslim etmeyi sürdüreceğiz. Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Dereiçi köyünde çalışmaları tamamladık. Önümüzdeki hafta ihalesini gerçekleştireceğiz." dedi.

İzmir'deki çalışmalar

Bulut, İzmir'deki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve öncelikle 65 binanın yıkıldığını ve bu alanlarda inşaat çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Bayraklı'nın zemininin taşıma gücü açısından zayıf olduğunu dile getiren Bulut, "İnşaatların yapımı için fore kazık ve jet grout kullanarak zemini güçlendirdik. Binaların yıkıldığı Bayraklı da ise 1444 konutun inşaatı yükseliyor. Örnek daireleri gezdik. Ağustosun başında ilk etapları teslim etmeye başlayacağız." diye konuştu.

Merkezdeki konutların metrekarelerinin düşük olduğuna dair zaman zaman tenkit aldıklarını belirten Bulut, ancak çok kullanışlı daireler inşa edildiğini dile getirdi.

"Çok cazip bir yer haline gelecek"

Bayraklı'da bulunan 3 milyon 800 bin metrekarelik alanda rezerv konutların yapılmaya başlandığını aktaran Bulut, "Çok rahat bir şekilde planlanabilen, yüzde 50'in üzerinde yeşil ve sosyal donatı alanı bıraktığımız bir yer. Toplam 8 bin 100 konutun olacağı bir alan." dedi.

Alanda 1700'e yakın konut inşaatının devam ettiğini, gelecek ay yapılacak ihaleyle de bu sayının 3 bin 500'e çıkacağını aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Burada daha çok 127 metrekare olan 3+1 dairelerimiz olacak. Onun dışında az sayıda 90 metre kare 2+1 dairemiz ve 4+1 dairelerimiz var. İnsanlar tercihini ilk yaparken burayı bilmedikleri için daha çok Bayraklı merkezindeki konutlara odaklanmış durumdalar. Burada diri bir fay hattı söz konusu değil. Zamanında belirlenmiş olan fay hattı bölgesinde tedirginliği ortadan kaldırmak için o alanlar tamamen yeşil olan olarak bıraktık. Çok yakın bir gelecekte burası cazip bir yer haline gelecek."

Bulut, rezerv alandaki ilk etabı, eylül ya da ekim ayına doğru teslim etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını inceledi
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını inceledi
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını inceledi
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını inceledi

Ömer Bulut, İzmir, konut, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremzedeler için yapılan konut inşaatlarını inceledi - Son Dakika


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