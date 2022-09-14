Sosyal konut projesinde iller arasında fiyat farkı ne kadar? TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını duyurduğu sosyal konut projesi için bugün başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiğini ve başvuru sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı.
Bakan Kurum'un konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında verdiği bilgilere göre proje kapsamındaki 2+1 konutların büyüklüğü 75 ila 85 metrekare arasında değişecek. Fiyatları da 608 bin liradan başlayacak 770 bin liraya kadar çıkacak. 3+1 konutlar ise 105 metrekare olacak ve fiyatları 850 bin ila 950 bin TL arası olacak.
Bu noktada vatandaşın aklına takılan soru ise, ev fiyatlarının şehirlere göre değişkenlik gösterip göstermeyeceği oldu. Bugün CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konuyla ilgili olarak, "Büyükşehirlerle diğer iller arasında fiyat farkı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farkı söz konusu olacak. Büyükşehirlerde 2+1 konutun fiyatı 780 bin lira civarında. Diğer illerde 608 bin lira." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.
Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.
Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrı ayrı konut sayısının yüzde 5'i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride ev sahibi olmaya hak kazanamayanlar, "diğer alıcılar" kategorisindeki başvuru sahipleri için yapılacak kuraya dahil edilecek.
"Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. Hak sahibi olan ve daha sonra sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek, Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabi olacak.
Konutlar 81 ilde yapılacak. Ankara'da Ayaş 4. Etap, Kahramankazan, Gölbaşı Gerder, Mamak Nenek, Etimesgut Ballıkuyumcu, Polatlı, Sincan Saraycık ve Yenipeçenek'te, İstanbul Avrupa Yakası'nda Arnavutköy-Başakşehir-Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla'da, İzmir'de ise Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Urla'da inşa edilecek. Tüm il/ilçe listesi ise TOKİ'nin sitesinde paylaşıldı.
81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak. 2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak. Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
Son Dakika › Emlak › Sosyal konut projesinde iller arasında fiyat farkı ne kadar? TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı - Son Dakika