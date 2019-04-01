TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı
1 saat önce
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığına Ömer Bulut atandı.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığına Ömer Bulut
atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Bulut TOKİ Başkanlığına atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:36 Kaynak: AA
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