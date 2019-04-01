Son Dakika Haberleri: TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı

TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı

1 saat önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığına Ömer Bulut atandı.

TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı, System.String[]
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığına Ömer Bulut atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Bulut TOKİ Başkanlığına atandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:36 Kaynak: AA

Ömer Bulut, Güncel
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