TOKİ, Beyşehir'de 494 konut daha inşa edecek - Son Dakika

TOKİ, Beyşehir'de 494 konut daha inşa edecek

03.12.2020 13:35
TOKİ, Beyşehir'de 494 konut daha inşa edecek, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Beyşehir ve bağlı 2 mahallesinde toplam 494 yeni konut daha inşa edecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Beyşehir ve bağlı 2 mahallesinde toplam 494 yeni konut daha inşa edecek.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, TOKİ Başkanlığı tarafından Beyşehir merkez ile Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde hayata geçirilecek toplu konut projeleri için ihale tarihlerinin belirlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Sözkonusu yatırımların ilçemize kazandırılmasında sürecin başından bu tarafa konunun takipçisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Konya milletvekillerimiz Sayın Tahir Akyürek ve Gülay Samancı Hanımefendi, İlçe Başkanımız Recep Elkin Bey ve yönetim kurulu üyelerimize göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ediyoruz. İlçemize, Üzümlü ve Huğlu mahallelerimize hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

TOKİ Başkanlığı tarafından ilçede, Küçükavşar Mahallesi'nde 3. etap projesi kapsamında toplam 317 yeni konut, Huğlu Mahallesi'nde 2. etap projesi kapsamında 71 konut, Üzümlü Mahallesi'nde de 106 konut ve 1 ticaret merkezinin inşaat, altyapı ve çevre düzenleme işinin bu yıl sonu ve önümüzdeki yılın başlarında ihale edileceği belirtildi.

Açıklamada, TOKİ Başkanlığı tarafından Küçükafşar Mahallesi'ndeki toplu konutlar için ihale tarihinin 29 Aralık 2020, Huğlu'daki konutlar için 3 Şubat 2021 ve Üzümlü'deki konutlar için ise 21 Ocak 2021 tarihi olarak duyurulduğu aktarıldı.

Beyşehir, Huğlu, konut, Toki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ, Beyşehir'de 494 konut daha inşa edecek - Son Dakika


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