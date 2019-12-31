TOKİ Beyşehir'de 500 sosyal konut yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKİ Beyşehir'de 500 sosyal konut yapacak - Son Dakika

TOKİ Beyşehir'de 500 sosyal konut yapacak

7 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, TOKİ Başkanlığı tarafından Konya'da hayata geçirilecek toplu konut projesi kapsamında yapılacak 4 bin sosyal konutun 500'ünün Beyşehir ilçesinde yapılacağını bildirdi.

TOKİ Beyşehir'de 500 sosyal konut yapacak, System.String[]

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, TOKİ Başkanlığı tarafından Konya'da hayata geçirilecek toplu konut projesi kapsamında yapılacak 4 bin sosyal konutun 500'ünün Beyşehir ilçesinde yapılacağını bildirdi.

Samancı, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan TOKİ Başkanlığı tarafından Türkiye'de 100 bin sosyal konutun yapılacağını hatırlattı.

Konya'da Beyşehir ilçesinin de yeni sosyal konutların yapılacağı ilçelerden birisi olduğunu aktaran Samancı, "Beyşehir'e yapılacak olan 500 sosyal konutun 100'ünün bu ilçemize bağlı Huğlu, diğer 100'ünün de Üzümlü Mahallemizde inşa edilmesi planlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek olan bu konutlar için müracaatlar 16 Ocak 2020 tarihine kadar yapılabilecektir. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Beyşehir, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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