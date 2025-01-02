Toki binlerce konutu teslim edecek

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için 2024 yılında 70 bin 451 konut teslim etti. Ayrıca, 201 bin konutun daha yakın zamanda sahiplerine teslim edileceği duyuruldu.

2024 YILINDA BİNLERCE KONUT SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2024 yılı boyunca birçok vatandaşı ev sahibi yaptı. Ev almak isteyenler, TOKİ konutlarının satışlarını takip ederek fırsatları değerlendirdi. 2025 yılı için sosyal konutlar için ihale tarihleri de açıklandı. TOKİ'nin, düşük maliyetli konut alımı için sunduğu fırsatlar devam ediyor. TOKİ'nin yaptığı indirimler de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜKSEK BAŞVURU SAYISI

TOKİ, konutlarının büyük kısmını sosyal konut olarak yapıyor. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "50, 100 ve 250 bin konutluk projelerimize 6,9 milyon vatandaş başvurdu. 50 bin sosyal konut kampanyasında 56 bin 358 konutun ihalesi tamamlandı ve 38 bin 768 konut sahiplerine teslim edildi. 100 bin sosyal konut projesinde ise 97 bin 25 konut ihale edildi ve 48 bin 666 konut teslim edildi" dedi.

SOSYAL KONUTLARDA PEŞİNAT VE UZUN VADELİ ÖDEME İMKANI

Sungur, TOKİ'nin sosyal konut projelerinde yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planları sunduğunu belirtti. Ayrıca, kura usulüyle yapılan satışlarda engelli, şehit ve malul aileleri için özel kontenjanlar ayrıldığını da ekledi.

İLK EVİM ARSA PROJESİ'YLE ARSA SAHİPLERİNE MÜJDE

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 15 bin hak sahibine arsa tahsis sürecinin başladığını belirten Sungur, Temmuz 2025 itibarıyla tüm arsa tahsislerinin tamamlanacağını açıkladı.