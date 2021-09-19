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TOKİ bölgesine 'pazar yeri' müjdesi - Son Dakika

TOKİ bölgesine 'pazar yeri' müjdesi

19.09.2021 12:07
TOKİ bölgesine 'pazar yeri' müjdesi, System.String[]

Ahilik Haftası nedeniyle Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre'yi ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların yoğun şekilde pazar yeri talebi olan TOKİ bölgesi ile ilgili müjdeyi verdi.

Ahilik Haftası nedeniyle Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre'yi ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların yoğun şekilde pazar yeri talebi olan TOKİ bölgesi ile ilgili müjdeyi verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ahilik Haftası nedeniyle Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre'yi ziyaret etti. Ahilik kültürünün Türk toplumunun önemli bir değeri olduğuna işaret eden Başkan Güder, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre'ye gerçekleştirdiği ziyarette, TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşların yoğun şekilde Pazar yeri taleplerini hatırlatarak, müjdeyi verdi. TOKİ bölgesine yeni bir Pazar yeri kurulması projesini ilgili komisyona sunduklarını vurgulayan Başkan Güder, projeyi kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

"Battalgazi'nin çalışkan ve başarılı bir başkanı var"

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, "Bu nazik ziyaretten ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımızı uzun yıllardır tanıyorum ve Malatya'mızın yetiştirdiği başarılı, çalışkan ve güzide insanlardan birisidir. Kişiliği, duruşu ve şov yapmadan Battalgazi'de hizmetlerini sürdürmesini takdire şayan buluyorum. Başkanımız, esnaflarımızın da her daim yanında yer almıştır. Battalgazi bölgesinde yaşayan insanlarımız, böyle bir başkana sahip oldukları için çok şanslılar. Gittiği hizmet yolunda başkanımıza başarılar diliyorum ve Pazarcılar Odası olarak başkanımızın her daim yanındayız" şeklinde konuştu.

"Pazarcı esnafımızın her daim yanındayız"

Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli istişare içinde olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız yatırımları istişare etmek için zaman zaman Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geliyoruz. Yaptığımız yatırım ve hizmetlere not vermelerini istiyoruz. Aldığımız notlar ile önümüzü daha rahat görüyoruz. Bu memleket, bu ilçe hepimizin. Battalgazi'mizi daha ileriye taşıma noktasında herkes kesimden vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Pazar geleneği çok eskiden gelen bir geleneğimizdir. Hala devam eden bir geleneğimizdir. Vatandaşlarımız bu gelenekle huzur buluyor. Pazarlarda yapılan alışverişler biraz daha uygun oluyor. Pazarcı esnafımıza sahip çıkmamız lazım. Pazarcı esnafımızın Battalgazi Belediyesi olarak her daim yanındayız, emrindeyiz. Pazarcı esnafımızdan da bir talebimiz var. Malumunuz ilçemizde Pazar sonrası Belediye ekiplerimiz hummalı çalışmalarını yürütüyor. Aslan yattığı yerden belli olur. Pazarcı esnaflarımız, yarın o caddeyi kullanacak insanları düşünerek, biraz daha temiz bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

"TOKİ bölgesine pazar yeri kazandıracağız"

TOKİ bölgesine kurulması planlanan Pazar Yeri konusunda da müjdeler veren Başkan Güder, "Bugün ki ziyaretimizde kıymetli başkanımıza, TOKİ bölgesindeki vatandaşlarımızın bize ilettikleri taleplerini de hatırlattık. Malumunuz TOKİ bölgemizde dar gelirli vatandaşlarımız var. Haftalık ya da günlük alışveriş ihtiyaçlarını yapabilecekleri bir Pazar istiyorlar. Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ile konuştuk. Bu talebi başkanımıza da iletmiştik. İnşallah TOKİ bölgemize bir Pazar yeri kurmayı hedefliyoruz. Projemizi, ilgili komisyona ilettik ve sonucunu bekliyoruz. TOKİ bölgesindeki vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacağız" dedi. - MALATYA

TOKİ bölgesine 'pazar yeri' müjdesi
TOKİ bölgesine 'pazar yeri' müjdesi
TOKİ bölgesine 'pazar yeri' müjdesi

Osman Güder, Esnaf Odası, Battalgazi, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam TOKİ bölgesine 'pazar yeri' müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ bölgesine 'pazar yeri' müjdesi - Son Dakika
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