TOKİ çekilişi ile birçok vatandaş ilk defa ev sahibi oldu - Son Dakika
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TOKİ çekilişi ile birçok vatandaş ilk defa ev sahibi oldu

6 saat önce

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında İzmir Karabağlar'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri gerçekleşen kura ile belirlendi.

TOKİ çekilişi ile birçok vatandaş ilk defa ev sahibi oldu, System.String[]

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında İzmir Karabağlar'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri gerçekleşen kura ile belirlendi. Çekiliş sonucunda isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında İzmir Karabağlar'da inşa edilecek 750 konut hak sahipleri kura ile belirlendi. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen çekiliş, İzmir 14'üncü Noterliği Başkatibi Atilla Karabağ denetiminde gerçekleşti. Toplam 30 bin 187 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Spor salonunu dolduran vatandaşlar, heyecanla kendi isimlerinin okunmasını bekledi. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olan birçok vatandaş sevinç gözyaşları döktü. Daha önce de TOKİ çekilişine katılan fakat konut çıkmayan Nezahat Begiç (55), "Çok sevinçliyim, anlatamam. Anlatılacak bir şey değil. Dün gece hep dua ettim. Sabaha kadar uyumadım. 'Allah'ım sevinç gözyaşını bana da nasip et' dedim. Çok şükür etti. Allah devletimizden, milletimizden bin kere razı olsun. Lise 3'e giden bir kızım var, onun adına da çok sevindim. 55 yaşındayım, kendimi bildim bileli hep kiradayım. Cumhurbaşkanımızın tırnağına taş değdirmesin, Allah razı olsun" dedi.

SEVİNÇTEN ŞAPKASINI FIRLATTI

İsmi açıklandığında şapkasını fırlatan İbrahim Yılmaz (55), "Öncelikle böyle bir projeyi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim. O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkarılır, atılır. Ben de o anda çok sevindim. Şapkamı fırlattım. İki kızım var. Evde eşimle birlikte oturacağım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin" şeklinde konuştu.

Çekilişle 2+1 konut sahibi olan Kadriye Baruthan (79), "Çok iyi hissediyorum. Darısı herkesin başına. Evi olmayanlara da Allah nasip etsin. Hasta bir oğlum var, bu evi ona bırakmak istiyorum" diye konuştu. 44 yıldır kirada oturduğunu söyleyen Necla Çırakçı (65) ise, "Çok şükür bir ev sahibi oldum. Çok mutluyum. TOKİ'ye çok teşekkür ederim. Buraya tek başıma geldim, bana çıktığını duyar duymaz çocuklarımı aradım" dedi.


Karabağlar, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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