TOKİ Çorlu Konutlarının kura çekilişi gerçekleştirildi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Türkiye geneli 50 bin konut projesi kapsamında Çorlu'da Muhittin Mahallesi'nde yapılacak olan 618 konut için hak sahipliğinin belirlenmesi adına kura...
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Türkiye
geneli 50 bin konut projesi kapsamında Çorlu
'da Muhittin Mahallesi'nde yapılacak olan 618 konut için hak sahipliğinin belirlenmesi adına kura çekimi gerçekleştirildi.
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Salonu'nda gerçekleştirilen çekilişte 309'u 2+1 309'u da 3+1 olmak üzere toplam 618 konut için yapılan 3 bin 923 başvurudan hak sahibi olanlar kura ile belirlendi.
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