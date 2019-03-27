Son Dakika Haberleri: TOKİ Dar Gelirliler İçin Yenişehir'e Yeni Konutlar Yapacak

TOKİ Dar Gelirliler İçin Yenişehir'e Yeni Konutlar Yapacak

35 dakika önce

- TOKİ dar gelirliler için Yenişehir'e yeni konutlar yapacakBURSA - Cumhur İttifakı'nın MHP'li Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, dar gelirliler için Toplu Konut İdaresi'nin ilçeye yeni konutlar yapacağını açıkladı.

TOKİ Dar Gelirliler İçin Yenişehir'e Yeni Konutlar Yapacak, System.String[]
- TOKİ dar gelirliler için Yenişehir'e yeni konutlar yapacak

BURSA - Cumhur İttifakı'nın MHP'li Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, dar gelirliler için Toplu Konut İdaresi'nin ilçeye yeni konutlar yapacağını açıkladı.
Yenişehirli vatandaşlardan gelen talep üzerine Cumhur İttifakı MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, ilçeye 3.etap TOKİ konutlarını kazandırmak için çalışmaların başladığını belirtti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhur İttifakı MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, " TOKİ konutlarının alt yapısını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'la hazırlamıştık. Bunun da
müjdesini halkımıza ilk mitingimizde verdik. TOKİ konutları ile farklı bölgelerde yerlerimiz hazır.Gelen taleplere göre her bütçeye uygun 3.etap TOKİ konutlarını inşallah ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Davut Aydın, belediye başkan adayı, Yenişehir, Ekonomi
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