Son Dakika Haberleri: TOKİ'de hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor
Son Dakika Güncel Haber

TOKİ'de hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor

1 saat önce

Zonguldak Valiliği öncülüğünde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti girişimiyle yapılan 110 konutluk TOKİ Zonguldak Basın Sitesi'nde ev sahibi olan basın mensuplarına evlerinin anahtarları teslim edilmeye başlandı.

TOKİ'de hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor, System.String[]

Zonguldak Valiliği öncülüğünde Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti girişimiyle yapılan 110 konutluk TOKİ Zonguldak Basın Sitesi'nde ev sahibi olan basın mensuplarına evlerinin anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, hak sahiplerine dairelerinin anahtarlarının teslim edilmeye başlandığını söyledi.

Cemiyet olarak 6-7 yıllık bir sürecin en mutlu anını yaşadıklarını ifade eden Akbıyık, "Biz Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak bu projenin tamamlanmasından mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Basın sitesi bir eserdir. Bu proje yaklaşık 25 milyon liraya mal olmuştur. Bu projeye inanan ve giren arkadaşlarımıza daireleri hayırlı, uğurlu olsun. Allah evlerinde güle güle oturmayı nasip etsin." dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Zonguldak Valiliği, Derya Akbıyık, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü
Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağolun" diyerek yanıt verdi BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı Metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı! Ekipler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:34:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOKİ'de hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]