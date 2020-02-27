TOKİ'de kültürel kurslar yoğunlaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKİ'de kültürel kurslar yoğunlaştı - Son Dakika

TOKİ'de kültürel kurslar yoğunlaştı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından TOKİ Bölgesinde sosyal kültürel etkinlikler ve kurslar yoğunlaştı.

TOKİ'de kültürel kurslar yoğunlaştı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından TOKİ Bölgesinde sosyal kültürel etkinlikler ve kurslar yoğunlaştı.


TOKİ Konak 590 konutlarının tek sosyal tesisi olan Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezinde çok sayıda kültürel sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. İsmini, Malatyalı 15 Temmuz Şehitlerinden Ahmet Kocabay'dan alan ve 2017 yılından bu yana faaliyette olan merkez, Yeşilyurt İlçesi Karagöz Caddesi devamındaki TOKİ Bahar Ortaokulu alt tarafında yer alıyor.


Merkezde açılan kurslardan yıllık olarak ortalama 300 kursiyer faydalanıyor. Kurslar, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi ve Yeşilyurt Müftülüğü ile işbirliği halinde düzenleniyor.


2020 yılı itibariyle aktif olarak Kur'an-ı Kerim Kursu, Nezaket Okulları ana sınıfı, Bağlama, Gitar, Resim, Giyim kursları devam ediyor.


Okuma Yazma ve Diksiyon İletişim kursları için de ön kayıt sürecinde olunduğu kaydedildi.


Büyükşehir Belediyesi Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezindeki faaliyetler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0422 377 86 09 numaralı telefondan yetkililerle irtibat kurabilecekleri kaydedildi. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:48:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKİ'de kültürel kurslar yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]