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TOKİ'de trafo patladı

16 dakika önce

Muğla'nın menteşe ilçesindeki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binalarının bulunduğu alanda bulunan elektrik trafosu akşam saatlerinde patladı.

TOKİ'de trafo patladı, System.String[]
Muğla'nın menteşe ilçesindeki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binalarının bulunduğu alanda bulunan elektrik trafosu akşam saatlerinde patladı.

TOKİ konutlarında oturan bir vatandaş cep telefonu ile elektrik trafosunun patlama anını kaydetti. Elektrik trafosunun patlaması esnasında bazı vatandaşlar yaya olarak giderken, bir araç sürücüsü patlamadan hemen önce trafonun yanından geçti.

Bir anda büyük bir gürültü ile patlayan elektrik trafosunun açık alanda bulunması yaralanma ve mal kaybına neden olmadı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
Muğla, 3. Sayfa
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