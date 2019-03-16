TOKİ'de yüzde 22 indirim
15 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar TOKİ'den ev almış 210 bin kişinin borçlarını kapamaları durumunda yüzde 22 indirimden yararlanabileceklerini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar TOKİ'den ev almış 210 bin kişinin borçlarını kapamaları durumunda yüzde 22 indirimden yararlanabileceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:45
Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız
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