Son Dakika Haberleri: TOKİ'de yüzde 22 indirim

TOKİ'de yüzde 22 indirim

15 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar TOKİ'den ev almış 210 bin kişinin borçlarını kapamaları durumunda yüzde 22 indirimden yararlanabileceklerini söyledi.

TOKİ'de yüzde 22 indirim, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar TOKİ'den ev almış 210 bin kişinin borçlarını kapamaları durumunda yüzde 22 indirimden yararlanabileceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:45 

Murat Kurum, Ekonomi
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