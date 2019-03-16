TOKİ'de yüzde 22 indirim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar TOKİ'den ev almış 210 bin kişinin borçlarını kapamaları durumunda yüzde 22 indirimden yararlanabileceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar TOKİ'den ev almış 210 bin kişinin borçlarını kapamaları durumunda yüzde 22 indirimden yararlanabileceklerini söyledi.

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