Üye Girişi
TOKİ'den Köyceğiz'de tarım arazilerinin açık artırmayla satışa sunulduğu haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TOKİ'den Köyceğiz'de tarım arazilerinin açık artırmayla satışa sunulduğu haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

17.06.2021 14:51
TOKİ'den Köyceğiz'de tarım arazilerinin açık artırmayla satışa sunulduğu haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Muğla Köyceğiz'de açık artırma ile satışa sunulduğu" yönündeki haberlerde konu edilen taşınmazların tarım arazisi değil, konut imarlı arsalar olduğunu ve bu alanlarda TOKİ'nin herhangi bir plan değişikliği yapmadığını bildirdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Muğla Köyceğiz'de açık artırma ile satışa sunulduğu" yönündeki haberlerde konu edilen taşınmazların tarım arazisi değil, konut imarlı arsalar olduğunu ve bu alanlarda TOKİ'nin herhangi bir plan değişikliği yapmadığını bildirdi.

TOKİ'den yapılan açıklamada, Köyceğiz'in Toparlar semtinde yer alan, toplam 40 bin 78 metrekare büyüklüğüne sahip 20 taşınmazın açık artırma yöntemiyle satışa sunulmasıyla ilgili bazı basın-yayın organlarında yanıltıcı haberlerin yer aldığı, bu nedenle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Haberlerde, bölgede yaşayan vatandaşların vergisini ödediği tarım arazilerinin TOKİ tarafından boş arazi gösterilip açık artırma ile satışa çıkartıldığı yönünde asılsız iddialar bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki arsa satışına konu edilen taşınmazlar, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 23 Ocak 2004'te onaylanan plan kapsamında kalmaktadır. Tarım arazisi olmayıp konut imarlı arsalardır. Bu alanlarda idaremizce herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır. Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, idaremiz ile kamu kurumları ile yapılan protokoller kapsamında mahsuplaşmalarda ve idaremizce yapılan yatırımların finansman temininde kullanılmak üzere 10 Ekim 2019'da devir alınmıştır.

İdaremiz mülkiyetinde Toparlar Mahallesi yerleşim alanı içinde ve hemen bitişiğinde 754 bin 398 metrekare yüzölçümlü 161 taşınmaz bulunmaktadır. Bunlardan 100 bin 150 metrekare yüzölçümlü bir parsel askeri alan, 79 bin 877 metrekare yüz ölçümlü bir parsel ise üniversite alanı olup hazineye iade edilecektir. 111 bin metrekare yüzölçümünde ise 550 konut projelendirme çalışmaları devam etmektedir."

"Haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır"

Açıklamada, idarenin sosyal konut üreterek dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptığı ve bugüne kadar 1 milyon sosyal konut inşa ederek 5 milyonu aşkın vatandaşı sıcak yuva sahibi yaptığına işaret edildi.

Taşınmazların sosyal konut finansmanında kullanılması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde, 9-10 Haziran'daki arsa satışında yüz ölçümü 40 bin 78 metrekare yüz ölçüme sahip 20 parselin satışa sunulduğu ve tamamına toplam 49 milyon 540 bin lira teklif geldiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Verilen detaylı bilgilerden de anlaşılacağı üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında hazine adına kayıtlı taşınmazlar yine kanunlarla verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde kullanılmak üzere ne amaçla devir edilmişse o amaç kapsamında kullanılmış ve elde edilen gelir, tüm ülke çapında kamuya arz edilen sosyal konut ve kamu yatırımları için kullanılacaktır. Taşınmaz ile ilgili durum bu şekildeyken yapılan haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır."

TOKİ'den Köyceğiz'de tarım arazilerinin açık artırmayla satışa sunulduğu haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
TOKİ'den Köyceğiz'de tarım arazilerinin açık artırmayla satışa sunulduğu haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
TOKİ'den Köyceğiz'de tarım arazilerinin açık artırmayla satışa sunulduğu haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Toparlar, Köyceğiz, Muğla, Toki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ'den Köyceğiz'de tarım arazilerinin açık artırmayla satışa sunulduğu haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var 16:34 Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok 16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz 16:24 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 16:12 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu 16:04 İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor 15:47 Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler 15:39 Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 14:55 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
16:35 Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Putin yerine az kalsın Trump diyordu
16:33 Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var
16:31 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
16:26 Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı
16:23 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Putin yerine az kalsın Trump diyordu Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Putin yerine az kalsın Trump diyordu         
16:36
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı         
16:26
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu         
16:07
İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi         
15:56
"1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var         
15:41
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi         
13:32
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:42:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKİ'den Köyceğiz'de tarım arazilerinin açık artırmayla satışa sunulduğu haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement