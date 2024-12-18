Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 607 arsayı satılığa çıkartıyor. 2 gün boyunca sürecek açık artırmada Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler de yer alacak. Açık artırmaya katılmak için katılım teminatı ödenmesi gerekirken, alıcılara yüzde 25 peşinat ödemesi şartı koşulacak.
Açık artırma tarihleri ve il dağılımları ise şu şekilde:
Arsa satışı İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Öte yandan açık artırma adresleri şu şekilde:
Son Dakika › Emlak › TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı - Son Dakika
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