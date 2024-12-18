TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı - Son Dakika
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TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 607 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler de yer alacak. Katılım teminatı ödenmesi gereken açık artırmaya alıcılara yüzde 25 peşinat ödemesi şartı koşulacak. 24 ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek açık artırma İstanbul ve Ankara'da yapılacak, çevrim içi katılım da sağlanabilecek.

18.12.2024 15:27  Güncelleme: 15:39
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 607 arsayı satılığa çıkartıyor. 2 gün boyunca sürecek açık artırmada Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler de yer alacak. Açık artırmaya katılmak için katılım teminatı ödenmesi gerekirken, alıcılara yüzde 25 peşinat ödemesi şartı koşulacak.

HANGİ İLLER VAR?

Açık artırma tarihleri ve il dağılımları ise şu şekilde:

ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

Arsa satışı İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Öte yandan açık artırma adresleri şu şekilde:

  • İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
  • Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
TOKİ\'den 51 ilde 607 arsa satışı

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Son Dakika Emlak TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • null:
    bu ülkede adam kayırma bitmediği sürece ne açık artırmasına ne kuratına hiçbir inancım yok 8 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bizden önce alırlar özellikle sivas sivasta demirağ organize sanayii bölgesi kuruldu toki gelecekmiş tarlalar fiyatı uçtu 3 1 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Açık arttırma sadece göstermelik. Alıcılar şimdiden belli. Normal bir Vatandaş katılıyorum dese, üstüne birde dayak yer.!! 1 1 Yanıtla
  • Hakikat:
    Karalamadan önce Halkalı Toki binasına gidin yatırın teminatınızı girin ihaleye bayrak kaldırın yüksek verende kalır herşey şeffaf yani bi bitmediniz sanırsınız hala eski Türkiye Erdoğana kurban olun adam tüm kurumları özel şirket gibi işletir devlet kazanır işin sonunda 0 1 Yanıtla
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