TOKİ'den "9 yıllık okul ağır hasarlı" haberine yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKİ'den '9 yıllık okul ağır hasarlı' haberine yalanlama - Son Dakika

TOKİ'den "9 yıllık okul ağır hasarlı" haberine yalanlama

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "9 yıllık okul ağır hasarlı" başlığıyla yayınlanan habere ilişkin, "Konunun uzmanı akademisyenlerin hazırladığı üniversite raporuna göre bir okulumuz hafif hasarlı olup eğitim ve öğretime engel herhangi bir durum bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TOKİ'den

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "9 yıllık okul ağır hasarlı" başlığıyla yayınlanan habere ilişkin, "Konunun uzmanı akademisyenlerin hazırladığı üniversite raporuna göre bir okulumuz hafif hasarlı olup eğitim ve öğretime engel herhangi bir durum bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "9 yıllık okul ağır hasarlı" başlığıyla bugün yayınlanan haberle ilgili açıklama yapılmasını ihtiyacının duyulduğu belirtildi. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında TOKİ'nin kendi teknik birimlerince yapılan inceleme neticesinde, gerek konut, gerekse okullarda ve diğer sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarının tespit edilmediği ifade edildi.

Bu tespitlerin haricinde Elazığ Fırat Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ilave inceleme talep edip bu incelemelerin yaptırıldığı kaydedilen açıklamada, "Konunun uzmanı akademisyenlerin hazırladığı üniversite raporuna göre bir okulumuz hafif hasarlı olup eğitim ve öğretime engel herhangi bir durum bulunmamaktadır. Söz konusu durum bu şekildeyken, hiçbir teknik inceleme yapmadan, hatta söz konusu okula gitmeden, söylentilere dayalı beyanat veren oda başkanı ve buna dayalı haber yapan bazı basın kuruluşlarını kınıyor daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.

(İHA)

Elazığ, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yıkımda işçinin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 01:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKİ'den "9 yıllık okul ağır hasarlı" haberine yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]