Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "9 yıllık okul ağır hasarlı" başlığıyla yayınlanan habere ilişkin, "Konunun uzmanı akademisyenlerin hazırladığı üniversite raporuna göre bir okulumuz hafif hasarlı olup eğitim ve öğretime engel herhangi bir durum bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "9 yıllık okul ağır hasarlı" başlığıyla bugün yayınlanan haberle ilgili açıklama yapılmasını ihtiyacının duyulduğu belirtildi. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında TOKİ'nin kendi teknik birimlerince yapılan inceleme neticesinde, gerek konut, gerekse okullarda ve diğer sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarının tespit edilmediği ifade edildi.

Bu tespitlerin haricinde Elazığ Fırat Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ilave inceleme talep edip bu incelemelerin yaptırıldığı kaydedilen açıklamada, "Konunun uzmanı akademisyenlerin hazırladığı üniversite raporuna göre bir okulumuz hafif hasarlı olup eğitim ve öğretime engel herhangi bir durum bulunmamaktadır. Söz konusu durum bu şekildeyken, hiçbir teknik inceleme yapmadan, hatta söz konusu okula gitmeden, söylentilere dayalı beyanat veren oda başkanı ve buna dayalı haber yapan bazı basın kuruluşlarını kınıyor daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.

(İHA)