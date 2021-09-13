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TOKİ'den İmamoğlu'nun açıklamaları ve bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

TOKİ'den İmamoğlu'nun açıklamaları ve bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin açıklama

13.09.2021 17:45
TOKİ'den İmamoğlu'nun açıklamaları ve bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin açıklama, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ve bazı basın yayın organlarında çıkan Arnavutköy projesi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ve bazı basın yayın organlarında çıkan Arnavutköy projesi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

TOKİ'den yapılan açıklamada, "Bazı haberler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasına konu olan ve 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında kuraları 2019 yılında çekilen Arnavutköy projesinde 3 bin 750 konuta 135 bin 569 başvuru yapılmıştır. Bu konutlara dar gelirli, evi olmayan ve İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımız başvurabilmiştir. Bu projelerin amacı iddia edildiği gibi para kazanmak değil, evi olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır. Yine bu haber ve açıklamada Arnavutköy projesi alanı için tarla ifadesi kullanılarak, sanki TOKİ tarımsal nitelikli araziye konut yapacak algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Proje alanı kesinlikle tarımsal nitelikli arazi değildir. Yine iddia edildiği gibi proje alanı içerisinde 4342 sayılı Mera Kanunu'na tabi bir mera taşınmazı bulunmamaktadır. Ayrıca ortada satışı yapılan herhangi bir taşınmaz veya arsa satışı da söz konusu değildir. Yapılan işlem sosyal devlet anlayışıyla kendisi ve aile bireyleri üzerinde herhangi bir şekilde evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal konut projesinin ihalesidir. Bazı gazeteler Arnavutköy sosyal konut projesinin sessiz sedasız ihaleye çıkıldığını iddia ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı TOKİ'nin şov yaptığı, ihale yapılmadığı açıklamasını yapmıştır. İhale, kanunda öngörüldüğü üzere tüm şartlar yerine getirilerek 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir" denildi.

"TOKİ şov değil tüm gayretiyle evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza konut yaparak onlara sıcak bir yuva olmaktadır" denilen açıklamada, "Böyle derdi olmayan, sorumluluk makamında oturup çözüme katkı vermesi gerekenler ne yazık ki açıklamalarıyla şov yapmakta, vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını engellemeye çalışmaktadır. Pandemi süreci dahil tüm tedbirleri alarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden yürüten ve tüm bu engelleme hamlelerine rağmen evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza sıcak yuva olan TOKİ ile ilgili İBB Başkanının açıklamalarını yüce milletimizin takdirine sunarız" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

TOKİ'den İmamoğlu'nun açıklamaları ve bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin açıklama

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOKİ'den İmamoğlu'nun açıklamaları ve bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika


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