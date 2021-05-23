TOKİ'den Antakya'ya 472 yeni konut - Son Dakika

TOKİ'den Antakya'ya 472 yeni konut

23.05.2021 13:57
TOKİ'den Antakya'ya 472 yeni konut, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 472 yeni konut inşa edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 472 yeni konut inşa edecek.

Alınan bilgiye göre, 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen TOKİ, Hatay Antakya projesi için düğmeye bastı. Proje Antakya ilçesi, Aksaray Mahallesinde yükselecek.

TOKİ Antakya 2021 projesinin ihalesi 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Projede ayrıca altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.

Dar gelirli ailelerin TOKİ Hatay Antakya projesinin ihalesi e ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. - HATAY

Antakya, Hatay, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOKİ'den Antakya'ya 472 yeni konut - Son Dakika Ekonomi


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