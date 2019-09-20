TOKİ'den AOÇ açıklaması

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "AOÇ inşaattan kurtuldu" başlıklı haberi ile ilgili olarak habere konu arazilerin TOKİ mülkiyetinde yer almadığı ve ihalenin de İdareleri ile bir ilgisi bulunmadığını açıkladı.



TOKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada paylaşılan tweetler ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 18 Eylül 2019 tarihli baskısında "AOÇ inşaattan kurtuldu" başlıklı haber ile ilgili olarak, açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:



"Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan haberde "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Ankara Çukurambar'daki AOÇ arazisini açık artırma yoluyla satışa çıkardığı ihale dün yapıldı." denilmektedir. Habere konu araziler, TOKİ mülkiyetinde yer almamakta ve ihalenin de İdaremiz ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca, TOKİ tarafından yapılmayan ihalenin, zaten 'Arsa Kiralama İhalesi' olduğu, yazılanın aksine, 'Arsa Satışı İhalesi' olmadığı yapılan haberde de yer almakta ve kendisiyle çelişmektedir. Buna rağmen, sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve idaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber ve paylaşılan tweetler, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli yaklaşımlardır." - ANKARA