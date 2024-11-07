TOKİ\'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat

Emlak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olma hayalleri kuranlariçin yeni bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye'nin farklı illerinde inşaatların yapılmasını öngören proje, oldukça uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

PEŞİNAT TUTARI SADECE YÜZDE 10

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde start alan projede, toplamda 326 adet 3+1 daire satılığa çıkarılacak. Daireler için peşinat tutarı yüzde 10 olarak belirlenirken bu tutar, zemin katlarda bulunan dairelerde 235 bin TL'ye, üst katlardaki dairelerde de 264 bin 960 TL'ye kadar yükselebiliyor. Konut bedelinin kalan kısmı için ise 180 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Aylık taksit ödemeleri 11 bin 755 TL olarak belirlendi.

BAŞVURULAR TOKİ'NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR