TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat - Son Dakika
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Emlak

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat

TOKİ\'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olma hayalleri kuran dar gelirli vatandaşlar için yeni bir proje başlattı. Fahiş ev fiyatları nedeniyle ev sahibi olamayanlar için 3+1 daireleri 235 bin lira peşinatla satışa sunacak. Proje, Türkiye'nin farklı illerinde inşaatları kapsıyor ve uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Dairelerin peşinat tutarı yüzde 10 olarak belirlendi ve kalan konut bedeli için 180 aya kadar vade imkanı sağlanıyor.

07.11.2024 16:25
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olma hayalleri kuranlariçin yeni bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye'nin farklı illerinde inşaatların yapılmasını öngören proje, oldukça uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

PEŞİNAT TUTARI SADECE YÜZDE 10

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde start alan projede, toplamda 326 adet 3+1 daire satılığa çıkarılacak. Daireler için peşinat tutarı yüzde 10 olarak belirlenirken bu tutar, zemin katlarda bulunan dairelerde 235 bin TL'ye, üst katlardaki dairelerde de 264 bin 960 TL'ye kadar yükselebiliyor. Konut bedelinin kalan kısmı için ise 180 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Aylık taksit ödemeleri 11 bin 755 TL olarak belirlendi.

BAŞVURULAR TOKİ'NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR

Projeden yararlanmak ve ev sahibi olmak isteyenler için başvuru koşulları ve diğer ayrıntılara TOKİ'nin resmi internet sitesi olan "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

    Türkiye, Ekonomi, Finans, Emlak, Yaşam, Toki, Toki, Son Dakika

    Son Dakika Emlak TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (11)

    • Tarık yücel:
      ilk evim ilk arsam ne oldu ? daha o sonuçlanmadı 18 1 Yanıtla
    • Mehmet Yılmaz:
      hangi illerde bunlar 11 1 Yanıtla
    • Bilgehan Göktürk:
      Sizin yiyip bu ayaklarınızı...12500 lira emekli maaşı ile hem geçinip hem ev kira verecek hem ev alacak öylemi ?Siz yandaşlara çalışmaya devam edin...Halkın sizden olmayanları zaten sizi ilgilendirmiyor... 5 1 Yanıtla
    • Said Demir:
      Torpilliler yine ev sahibi olur anlayana 4 1 Yanıtla
    • erkan demir:
      Devlet ev sahibi olmayana bedava ev vermeli. 0 0 Yanıtla
    • Sinan K:
      ilk evim ilk arsa daha temel yok ortada tuzlada yapılacak olan toki konutlari 5 yıl oldu ortada bisey yok şimdi gelde güven 0 0 Yanıtla
    • Güven Yaşar:
      hassss 0 0 Yanıtla
    • ÖZER KAZANÇALI:
      yeni bir projeymiş gibi haber yapıyorsunuz daha önce kura ile hak sahipleri belirlenmiş şimdi de peşinat verilip satış sözleşmesi ve imzalar atılıyor 0 0 Yanıtla
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