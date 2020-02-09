TOKİ'den depremzedelere 15 yeni konut - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOKİ'den depremzedelere 15 yeni konut - Son Dakika Ekonomi

TOKİ'den depremzedelere 15 yeni konut

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ Merkez Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde yapımı devam eden konutlar deprem sonrası hızlıca tamamlandı.

TOKİ'den depremzedelere 15 yeni konut, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Elazığ Merkez Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde yapımı devam eden konutlar deprem sonrası hızlıca tamamlandı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde inşası tamamlanan 10, Bizmişen Mahallesi'nden ise 5 konutun depremzedelere verildiği belirtildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası bölgedeki çalışmalarını hızlandıran TOKİ, resmi teslim tarihinden 4 ay önce konutların vatandaşa teslim edildiğini açıkladı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Deprem sonrası teyakkuza geçen TOKİ, inşası devam eden 190 konutu resmi takvimin 4 ay öncesinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Cumhuriyet Mahallesi'nde inşası tamamlanan 10 konut, Bizmişen Mahallesi'nde de 5 konut depremzedelere teslim edildi. 125 metrekare 3+1 ve 90 metrekare 2+1 nitelikte olan konutlar 5 Şubat 2019 tarihinde sahiplerini buldu. Hak sahipleri ve depremde yakınlarını kaybeden 15 aile yeni yuvalarına kavuştu. Yaşanan depremde en ufak bir hasar almayan, boyalarında dahil çatlak oluşmayan konutlar hak sahiplerine güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşam imkanı sunacak" ifadelerine yer verildi.


Elazığ Merkez, Deprem, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Yıkımda işçinin bayrak hassasiyeti duygulandırdı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir Kaçak avladığı şahinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca 12 bin lira ceza aldı

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:35:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKİ'den depremzedelere 15 yeni konut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]