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TOKİ'den Dereli'de inşa edilen konutlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TOKİ'den Dereli'de inşa edilen konutlara ilişkin açıklama Açıklaması

29.01.2022 21:26
TOKİ'den Dereli'de inşa edilen konutlara ilişkin açıklama Açıklaması

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından inşa edilen yeni konutların dere yatağına yapıldığı iddiasını yalanladı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından inşa edilen yeni konutların dere yatağına yapıldığı iddiasını yalanladı.

TOKİ'nin yazılı açıklamasında, Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından yapılan yatay mimarili yeni konutların bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hak sahiplerine teslim edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün www.sozcu.com.tr'de "milleti yanlış yönlendiren ve hiçbir gerçek bilgi içermeyen", "Ders almıyoruz: Dereli'de 15 kişinin öldüğü dere yatağına 216 konut" başlıklı bir haber yayımlandığı ifade edildi.

Giresun'daki sel felaketinin ardından devletin tüm kurumlarının seferberlik anlayışıyla hareket ettiği ve selin izlerini silmek için var gücüyle çalıştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dereli ilçemizde selin olduğu alanlarda aynı gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı olarak çalışmalara başladık. Dereli'nin yerleşim merkezi kuruluşundan sel felaketine kadar plansız bir şekilde ulaşmıştır. Yapılan mevcut durum değerlendirmesi sonucunda ilçede yeni bir ilçe merkezi oluşturulması ve Dereli ilçesinin taşkın kotunun üzerine çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan hesaplamalar sonucu belirlenen dere taşkın kotuna göre proje çalışmaları yapılmıştır. Yapılan proje çalışmalarında dere kret kotunun altında hiçbir bağımsız bölüm oluşturulmadığı gibi bodrum kat bile yapılmamış olup tüm alan dolgu ile yükseltilerek dere kret kotunun üzerine çıkarılmıştır. Ayrıca Dereli'de söz konusu çalışma alanın dışında kalan ancak dere yataklarının kenarlarındaki tüm riskli yapılar yıkılarak mevcut yerler yeşil alan yapılmıştır."

Bölgede yatay mimarili, yöresel unsurları ihtiva eden yeni konutlar ve iş yerlerinin vatandaşlara teslim edildiği anımsatılan açıklamada, "Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere söz konusu projelerimizin hepsi yönetmeliklere ve tekniğine uygun olarak yapılmıştır. Projelerle ilgili durum bu şekildeyken, yapılan haberin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Giresun, Dereli, konut, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ'den Dereli'de inşa edilen konutlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ'den Dereli'de inşa edilen konutlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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