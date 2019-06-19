TOKİ'den ekonomi ve istihdama katkı

TOKİ Başkanı Bulut, Bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduklarını belirterek,"50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor.

TOKİ Başkanı Bulut, Bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduklarını belirterek,"50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Mevcut 287 şantiyeye 140 yeni şantiye daha ekleyeceğiz, yaratılacak istihdamla yaklaşık 120 bin kişiye iş imkanı sunacağız" dedi.

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