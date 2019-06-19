Son Dakika Haberleri: TOKİ'den ekonomi ve istihdama katkı
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TOKİ'den ekonomi ve istihdama katkı

2 saat önce

TOKİ Başkanı Bulut, Bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduklarını belirterek,"50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor.

TOKİ'den ekonomi ve istihdama katkı, System.String[]
TOKİ Başkanı Bulut, Bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduklarını belirterek,"50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Mevcut 287 şantiyeye 140 yeni şantiye daha ekleyeceğiz, yaratılacak istihdamla yaklaşık 120 bin kişiye iş imkanı sunacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:28 
Ekonomi
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