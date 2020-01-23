TOKİ'den Eskişehir Stadı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor TOKİ'den Eskişehir Stadı açıklaması - Son Dakika Spor

TOKİ'den Eskişehir Stadı açıklaması

7 saat önce

ESKİŞEHİRSPOR'un maçlarını oynadığı 33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu'nun çatısı ve çatı direklerinde yoğun kar yağışının ardından hasar meydana gelmişti.

TOKİ'den Eskişehir Stadı açıklaması, System.String[]

ESKİŞEHİRSPOR'un maçlarını oynadığı 33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu'nun çatısı ve çatı direklerinde yoğun kar yağışının ardından hasar meydana gelmişti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda kısmi hasarların birkaç gün içinde netleşeceğini ve üniversite değerlendirme raporları çerçevesinde hasarın ivedilikle giderileceğini belirtti.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TOKİ tarafından inşaatı yapılan 33 bin seyirci kapasiteli Eskişehir Stadı 2016 yılında hizmete açılmış ve dört senedir kullanılmaktadır. 7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen yoğun olumsuz hava koşulları sonucu çelik çatı makaslarındaki sekonder elemanlarda kısmi deformasyon oluşmuş, sistemin ana taşıyıcısı çelik halat ve diğer çelik elemanlarda herhangi bir deformasyon olmadığı, TOKİ teknik heyeti, proje müellifi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konusunda uzman akademisyenlerin incelemesi sonucu anlaşılmıştır. Stadın yapımı sırasında alınan numunelere yapılan testler ve yeni yapılan malzeme testlerinde de söz konusu malzemelerin proje hesaplarında dikkate alınan değerlere ve ilgili çelik dayanımına sahip olduğu raporlarla tespit edilmiştir. Söz konusu elemanlarda oluşan kısmi hasarlar birkaç gün içinde netleşecek üniversite değerlendirme raporları çerçevesinde ivedilikle giderilecektir. İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin Eskişehir Stadında yerinde inceleme yapılması yönündeki herhangi bir talebi İdaremize ulaşmadığı gibi odanın tabi olduğu mevzuat hükümleri kapsamında inceleme, değerlendirme ve rapor verme görevi, yetkisi ve yeterliliği olmadığı aşikardır. Söz konusu incelemenin konusunda uzman akademisyen kadrosuna sahip Üniversiteler tarafından yapılması gerektiğinden İdaremizce bu inceleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yaptırılmıştır."


Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eskişehir, Toki, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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