TOKİ'den ev almak için banka önünde sabahladılar - Son Dakika

TOKİ'den ev almak için banka önünde sabahladılar

Mersin'in Gülnar ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa sunulan 39 konut için vatandaşlar dün akşamdan banka önünde kuyruğa girdi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa sunulan 39 konut için vatandaşlar dün akşamdan banka önünde kuyruğa girdi. Akdeniz Mahallesi'nde oluşturulan 205 konut projesinde sözleşmesi imzalanmayan 39 konutun 1 Eylül ve 30 Aralık tarihleri arasında başvuru önceliğine göre açık satış usulüyle satılacağı duyuruldu. Bunun üzerine dün akşamdan itibaren banka şubesi önüne gelen vatandaşlar, bankanın açılmasını beklemeye başladı. Sabah şubenin açılmasıyla ev almak isteyen vatandaşlar işlemlerini yaptırmaya başladı. Ev almak için bankada işlemlerini yapan Fatih Kafadar, ev sahibi olabilmek için 14 saat banka önünde kuyrukta beklediğini söyledi.

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