TOKİ'den Göztepe Stadı'na Ziyaret
54 dakika önce
GÖZTEPE'nin Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını verdiği yeni stadının inşaatına önemli ziyaretçiler geldi.
GÖZTEPE'nin Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını verdiği yeni stadının inşaatına önemli ziyaretçiler geldi. TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent
Sungur, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Murat Oskay ve TOKİ teknik personel ekibi; Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili son durumu bilgisi aldı. Gerçekleşen ziyarette imalatlar kontrol edilirken, iş programı ile ilgili detaylı raporlar TOKİ yetkilileri ile paylaşıldı. Başkan Mehmet Sepil
ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu organizasyonda Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Aydın
stat inşaatının Aralık
2019 tarihinde bitirilmesinin planlandığı bilgisini verdi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:19 Kaynak: DHA
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