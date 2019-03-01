Son Dakika Haberleri: TOKİ'den Göztepe Stadı'na Ziyaret

TOKİ'den Göztepe Stadı'na Ziyaret

54 dakika önce

GÖZTEPE'nin Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını verdiği yeni stadının inşaatına önemli ziyaretçiler geldi.

TOKİ'den Göztepe Stadı'na Ziyaret, System.String[]


GÖZTEPE'nin Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını verdiği yeni stadının inşaatına önemli ziyaretçiler geldi. TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Murat Oskay ve TOKİ teknik personel ekibi; Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili son durumu bilgisi aldı. Gerçekleşen ziyarette imalatlar kontrol edilirken, iş programı ile ilgili detaylı raporlar TOKİ yetkilileri ile paylaşıldı. Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulunun da hazır bulunduğu organizasyonda Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Aydın stat inşaatının Aralık 2019 tarihinde bitirilmesinin planlandığı bilgisini verdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:19 Kaynak: DHA

Mustafa Levent, Yenikadinda Gösterme, Spor
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