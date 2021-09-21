TOKİ'den İzmir Yenitepe'de 267 konut müzayedesi - Son Dakika

TOKİ'den İzmir Yenitepe'de 267 konut müzayedesi

İzmir'de TOKİ'den yatırıma uygun ev fırsatı

İZMİR - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Yenitepe'de yatırıma uygun konutları satışa çıkardı. 267 konut için yapılacak açık artırma, 30 Eylül'de Balçova Termal Otel Kardelen Salon'da ve İstanbul'da gerçekleştirecek. Ayrıca açık artırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek.

Türkiye genelinde gayrimenkul sektöründe önemli bir konut yükünü karşılayan TOKİ, yurt genelinde yeni ev satışlarına devam ediyor. Bu çerçevede İzmir Yenitepe'de hayata geçirilen TOKİ projesinde yer alan evler açık satış yöntemiyle satışa sunuldu. Her sene 100 binin üzerinde sosyal konut inşaatı ile kamu eliyle aileleri ev sahibi yapan TOKİ, elinde bulunan mevcut konutların satışı için yurt genelinde özel açık artırmalar ile satışlarını sürdürüyor. İdare, son olarak İzmir'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir müzayede düzenleyecek. İlgili konut satışı açık artırma tarihi ise 30 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ İzmir Yenitepe'deki konut projesinde yer alan 267 adet konut ve iş yerine, yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olunabilecek.

Başvuru ve açık artırma şartları belli oldu

Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar 30 Eylül tarihinde yapılacak açık artırmaya katılabilecek. Başvuru yapacak vatandaşların Türkiye Halk Bankası aracılığı ile gerekli işlemleri yapabileceği belirtildi. Teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan banka tarafından belirlenecek, Temerküz Şube aracılığı ile yürütülecek. Ayrıca, müzayede gününde de başvuru kabul edilecek. Açık artırmanın kayıt ve bayrak işlemleri, sosyal mesafe kurallarını uygulamak amacıyla İzmir salonunda saat 07.30, İstanbul salonunda saat 08.30 itibari ile başlayacak. Konutlar, kayıt işlemlerini tamamlamamış katılımcıları beklemeksizin saat 10.30'da teklif alımına açılacak.