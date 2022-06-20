TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat - Son Dakika
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TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat

20.06.2022 14:29

- TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), düzenlendiği açık artırma ile yatırım yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım...

- TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), düzenlendiği açık artırma ile yatırım yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı sunuyor. Oldukça ekonomik olan arsalar; hem ev yapımına hem toplu konuta hem de sanayi yatırımları için oldukça uygun.

Bugünlerde yaşanan konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, oldukça önemli bir adım atarak vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor.

29-30 Haziran'da gerçekleşecek olan satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecektir. Açık artırmaya çevrimiçi olarak da katılmak mümkün.

27 il, 349 muhtelif arsa

Açık artırmada; 29 Haziran'da; İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Uşak, 30 Haziran'da; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Çorum, Aksaray, Elazığ, Afyonkarahisar, Amasya, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun, Kars, Hakkari illerindeki muhtelif arsalar satışa sunulacak.

"Konut sayısı azlığı fiyatları çok engelliyor"

Yusuf Ziya Ardınç, "25 yıldır konut sektöründe, üretim ve satış pozisyonundayım. Şu anda bizim gibi üreticilerin yaşadığı arsa temini ve konut sayısı sorununu bizde yaşıyoruz. Bu sorunun giderilmesi ile ilgili yaptığımız araştırmalarda 29-30 Haziran'da TOKİ'nin Türkiye genelinde 10 bin konutluk arsa satış ihalesi açacağını öğrendik. Biz de ekibimiz ile araştırmalarımız ile bu projelerde yer almak istiyoruz. Konut sayısı azlığı fiyatları çok engelliyor ve çok dengesizleştiriyor. Bunun piyasaya daha akıcı hale gelmesi için bireysel alıcılar ve toplu üreticiler için büyük fırsat doğuracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada"

İzin günlerinde gezmeye çıkan ve yıllardır hayalleri kendi arsaları üzerine evlerini inşa etmek olan Cemil Can ve Burçak çifti ise TOKİ tarafından 29-30 Haziran'da düzenlenecek müzayedeye katılarak istedikleri arsayı alacaklarını dile getirdi. Müzayede de projelerine uygun bir arsa almayı planladıklarını aktaran çift, "TOKİ'nin projelerine denk geldik. Bizim inşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada. Eşimle beraber araştırıp kara verdik" diye konuştu.

Satış şartları ve detaylı bilgi 0212 608 15 00'dan veya www.emlakmüzayede.com.tr adresinden alınabilir.

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Toki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat - Son Dakika

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