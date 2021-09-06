TOKİ, konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyasının ayrıntılarını paylaştı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül'de başlıyor.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi yapılacak kampanyada indirim oranı yüzde 22 olarak belirlendi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Eylül-19 Ekim arasında başvurularını yapabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Söz konusu tarih aralığından sonra yapılacak borç kapatmalarında indirim oranından yararlanılamayacak.

Kampanyaya katılım şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.

Kampanyaya katılacakların ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

İndirim kampanyasından, geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.