TOKİ'den kurayla ev sahibi oldular - Son Dakika
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TOKİ'den kurayla ev sahibi oldular

6 saat önce

Ankara'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 274 konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.

TOKİ'den kurayla ev sahibi oldular, System.String[]

Ankara'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 274 konutun hak sahipleri, kura çekilerek belirlendi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Kuzeykent semtinde yapılan 274 adet konut için 10'u şehit ailesi, 20'si engelli toplamda 675 kişi başvuruda bulundu. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesi için Mamak Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde kura çekilişi gerçekleştirildi. Törene, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar kura çekilişini heyecanla izledi. Ankara 15'inci Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte 3+1 tipi konut sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.

'ÇOK MUTLUYUM VE HEYECANLIYIM'

İlk defa ev sahibi olduğunu söyleyen Yener Toplak (56), " Ordu'dan Ankara'ya geldik. Burada ev sahibi olmak istiyorduk. Çok mutluyum" dedi.

Oğlu için kuraya katıldıklarını belirten Serpil İlbaş da, "Çok sevinçliyim. Ellerim titriyor, çok heyecanlıyım. Kuraya son gün başvurduk. Oğlumun evi yoktu. Çok sevindim" diye konuştu.

Ömer Taş (50) ise kuraya eşinin adına katıldığını söyleyerek, "Bizim için çok iyi oldu. Hiç evim yok, oturmak için kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Gülay Küçükbostan da 22 yıldır ev sahibi olmayı beklediğini söyleyerek, "Daha yeni ev sahibi olduk. Çok güzel hissediyorum. Çok sıkıntılı zamanlar çektik, inşallah şimdi iyi olur" dedi.


Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
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