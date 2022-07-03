TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin 2 konut, 3 millet bahçesi - Son Dakika
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TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin 2 konut, 3 millet bahçesi

03.07.2022 13:16
TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin 2 konut, 3 millet bahçesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa'da 2 bin 2 konut inşa edecek ve 3 ilçede millet bahçesi yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa'da 2 bin 2 konut inşa edecek ve 3 ilçede millet bahçesi yapacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, piyasa koşullarında ev alması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları, uzun vadeli düşük taksitlerle konut sahibi yapmak için Şanlıurfa'da yeni projeler hayata geçirilecek.

Başkanlık, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde dört etapta toplam 1756 konut yapacak. TOKİ, yatay mimarinin esas alındığı, mahalle kültürünün yaşatılacağı proje ile parkı ve sosyal donatıları olan yeni bir yaşam alanı oluşturacak.

İlk etapta inşa edilecek 441 konutun ihalesi 5 Eylül, ikinci etaptaki 303 konutun ihalesi 6 Eylül, üçüncü etaptaki 603 konutun ihalesi 7 Eylül ve dördüncü etaptaki 409 konutun ihalesi ise 8 Eylül'de yapılacak.

Şanlıurfa'daki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında da Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 2. etabında 246 konut yapılacak. Bu projenin ihale tarihi de 5 Ağustos olarak belirlendi.

Millet bahçelerinin ihale tarihleri belli oldu

Şanlıurfa'nın Birecik, Akçakele ve Ceylanpınar ilçelerinde yapılacak millet bahçelerinde, sosyal donatı alanları, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları hizmete sunulacak.

Birecik'teki millet bahçesinin ihalesi 6 Temmuz, Akçakale millet bahçesinin ihalesi 18 Temmuz, Ceylanpınar millet bahçesinin ihalesi de 19 Temmuz'da yapılacak.

13 bin konutu teslim etti

TOKİ, Şanlıurfa'da dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan 16 bin konuttan 13 bin 931'ini hak sahibi vatandaşlara teslim etti.

TOKİ, şehirde modern ve son teknolojiye sahip 6 hastane, 3 spor salonu, 28 okul, 16 cami, 3 kamu hizmet binası, 18 ticaret merkezi inşa etti.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Şanlıurfa, Toki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin 2 konut, 3 millet bahçesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin 2 konut, 3 millet bahçesi - Son Dakika
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