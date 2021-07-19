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TOKİ'den Trabzon'a 19 yılda 7 bin 713 konut - Son Dakika

TOKİ'den Trabzon'a 19 yılda 7 bin 713 konut

19.07.2021 00:58
TOKİ'den Trabzon'a 19 yılda 7 bin 713 konut, System.String[]

Trabzon'da son 19 yılda 7 bin 713 konut inşa eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), devam eden projeleriyle bu sayıyı 8 bin 396 konuta çıkartarak 4,9 milyar liralık yatırım bedeline ulaşacak.

Trabzon'da son 19 yılda 7 bin 713 konut inşa eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), devam eden projeleriyle bu sayıyı 8 bin 396 konuta çıkartarak 4,9 milyar liralık yatırım bedeline ulaşacak.

TOKİ, Trabzon'da konuttan iş yerine, hastaneden stadyuma, okuldan camiye kadar birçok farklı alanda önemli projeleri hayata geçirdi. Trabzon'da tamamlanan ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi başta olmak üzere yapımı devam eden projelerle alakalı olarak TOKİ Başkanı Ömer Bulut bilgi verdi. Trabzon'un tarihi, sosyokültürel değerleri, ekonomisi ve insan kaynağıyla Karadeniz'in gelişiminde öncü ve kritik önemdeki kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bulut, "Trabzon'u dinamik bir noktaya taşıdık. Çevre ve şehircilik yatırımlarında ön sıralarda yer alan illerden biri olmasını sağladık. TOKİ olarak 2003'ten bu yana ülke genelinde sürdürdüğümüz konut üretim seferberliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim ettik. Yapı sektöründe böylesine büyük bir yatırım ikliminde konut ve konut dışı üretimlerde de Trabzon önemli yatırımlara ev sahipliği yapan bir kent oldu ve olmaya devam ediyor" dedi.

4,9 milyar liralık dev yatırım

Trabzon'a inşa ettikleri projelerin dağılımından bahseden Bulut, "Son 19 yılda sosyal donatılarıyla birlikte toplam 7 bin 713 konut inşa ettik. Devam eden uygulamalarla güncel yatırım bedeli yaklaşık 4,9 milyar lira olan toplam 8 bin 396 konutun inşasını tamamlayacağız. Konutun yanı sıra bugüne kadar 5 ilkokul, 5 lise, 2 hastane, 2 aile sağlık merkezi, 3 spor salonu, 7 cami, 13 ticaret merkezi, 282 iş yeri, 116 dükkan ve 6 adet kamu hizmet binasının yapımını gerçekleştirdik. Bu üretimler kapsamında Zağnos ve Tabakhane Dönüşüm Projelerinin yanı sıra 200 yataklı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, 400 yataklı Yomra Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile sağlık merkezleri, sevgi evleri, pansiyonlar, iş yeri, sosyal tesis ve sanayi sitesi gibi birçok sosyal donatı inşa ettik. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Stadyumu'nu sporseverlerin hizmetine sunduk. Ayrıca şehir merkezinde büyük alanlarıyla kentin nefes almasını sağladık" diye konuştu.

Şehrin yöresel mimarisinden izler taşıyan, az katlı planların uygulandığı yatay olarak tasarlanmış konut projelerinin 15 ilçede kesintisiz devam ettiğini söyleyen Bulut, "Ülke genelinde olduğu gibi yıllar içinde Trabzon'da da hızlı kentleşme sonrası özellikle dere yatakları ve heyelan alanlarındaki düşük kalitedeki yapılar, şehrin özgün dokusunu kaybetmesine neden oldu. Bu dokuyu geri kazanmak ve güncel ihtiyaçlara yanıt verecek bir yapı üretim anlayışını hakim kılmak amacıyla, afet riski yüksek alanlar ile tarihi kentsel alanları dönüştürüyoruz; eş zamanlı olarak büyük alanlarını, millet bahçelerini ve ticaret merkezlerini şehrimize kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

İlçelere yeni konut projeleri

Trabzon'a yakışır nitelikte konutlar yapmaya devam ettiklerini belirten Bulut şunları söyledi:

"Ülke genelinde 50 bin ve 100 bin sosyal konut üretimini içeren iki ayrı kampanyanın Trabzon ayağında da önemli bir süreç yürütüyoruz. Bu kapsamda Yomra'da 511 konut, Şalpazarı'nda 48 konut, Tonya'da 94 konut, Araklı'da 50 konut, Sürmene'de ise 100 konutun yapımına başlandı. Arsin Güzelyalı Mahallesi'nde yatay mimari anlayışıyla yeni bir yerleşim kuruyoruz. 17 bloktan oluşan projede toplam 223 konut ile 10 ticari birim yer alıyor. Proje çalışmalarını bu ay tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız. Şahıs mülkiyetindeki Ortahisar Pelitli ve Çimenli mahallelerinde de vatandaşlarla görüşme ve diğer planlama çalışmaları sürüyor."

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi

Trabzon'un en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak gösterilen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla temeli atılan Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi ile alakalı bilgiler veren Bulut, "Çömlekçi Mahallesi'nde yaklaşık 30 bin metrekarelik arazi üzerinde bölgeye değer katacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Birinci etabı 106 daire ve 20 dükkan olarak tasarlanan projenin brüt alan miktarlarında yaptığımız revizyonla 2+1, 3+1 ve 4+1 planda tasarlanan toplam 130 daire ile 19 dükkanın söz konusu alanlarını artırdık. Bu sayede yaklaşık 58 bin metrekare olan toplam inşaat alanını 64 bin metrekareye, kapalı otopark sayısını da 124 adetten 423'e yükselttik. Proje zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında ise toplam uzunluğu 16 bin 565 metre olan bin 164 adet iksa ve temel altı kazığı imalatlarını gerçekleştirdik" diyerek projenin detaylarını paylaştı.

Bulut, projeyi en hızlı şekilde vatandaşların hizmetine sunacaklarını vurgulayarak, "5 blokta 50 daireden oluşan Cadde Evleri ve 6 blokta 80 daireden oluşan Sıra Evleri ile özgün bir yerleşime dönüşecek olan projemiz, 3 bin 500 metrekare yeşil alana sahiptir. Projenin 11 bin metrekarelik ikinci etabının ise yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 250 milyon liranın üzerinde kamulaştırma ödemesi yaptığımız bu önemli yerleşim projesinin etaplarını toplam 500 milyon lira yatırımla tamamlayarak en hızlı şekilde vatandaşlarımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Eski yapıların yerine yeni yaşam alanları

Of ilçe merkezinde önemli bir yenileme projesi başlattıklarını belirterek çeşitli ilçelerdeki inşa aşamasında olan projeleri açıklayan Bulut, "İçinde dükkan, ofis ve konut alanları bulunan bu uygulamanın yanı sıra, eski terminal alanında 25 adet dükkanın inşasına başladık. Mevcutta ticari faaliyetini sürdüren esnaf için, yine yerinde 94 dükkan ve 27 ofisi kapsayan projenin yakında ihale sürecini gerçekleştireceğiz. Bu alanda konutu olan vatandaşlarımızı mağdur etmemek için, başka bir alanda konut üretimi için projelendirme çalışmalarımız da sürüyor. Devam eden projelerden Araklı Özgen Mahallesi'nde 278 konut, Çaykara'da 85 konut, Esiroğlu Mahallesi'nde 144 konut, Çömlekçi Mahallesi'nde 106 konut ve Ortahisar İnönü Mahallesi'nde 38 konut içeren projeler de inşa aşamasındadır" dedi.

Çevre dostu millet bahçeleri

Trabzon'da 3 farklı ilçede hayata geçirilen millet bahçelerinden de bahseden Bulut, "Trabzonlu vatandaşlarımızın uygun koşullarda ev sahibi olması için güvenli ve çevreyle uyumlu konut alanları geliştirirken, çevre yatırımları kapsamında Trabzon için 110 bin metrekare büyüklüğünde 3 adet millet bahçesi planladık. İçinde yürüyüş ve koşu yolları, millet kıraathanesi, tematik bahçeler ve biyolojik göletin bulunduğu 23 bin metrekare büyüklüğündeki Akçaabat Millet Bahçesi, 33 bin metrekarelik Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Avni Aker Stadı alanında projelendirilen 54 bin metrekarelik millet bahçesi, Trabzon'un çehresini çok daha güzel hale getiren önemli çevre yatırımlarıdır" diye konuştu.

"Trabzon'u geleceğe hazırlıyoruz"

Trabzon'a kazandıracakları eserlerin daha güzel şehirler kurma yönündeki samimi çabalarına eklenecek en güzel halkalardan biri olmasını dilediğini söyleyen Bulut, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"TOKİ olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda geliştirdiğimiz çevre dostu sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçeleri, ticaret ve sanayi projeleriyle, kentimizin yaşam kalitesini daha da yükseltmek, Trabzon'umuzu güzel bir geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." - TRABZON

Yatırım, Trabzon, konut, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOKİ'den Trabzon'a 19 yılda 7 bin 713 konut - Son Dakika Ekonomi


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