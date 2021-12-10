TOKİ'DEN YATIRIM FIRSATI; İZMİR'DE 93 ARSA AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA SUNULUYOR - Son Dakika

TOPLU Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Foça, Güzelbahçe, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunan 93 adet arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak. 22 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmada yer alan arsalar konut, ticaret, turizm tesisi ve sosyal tesis amaçlı kullanılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 ilde 307 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Bu kapsamda İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Foça, Güzelbahçe, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunan 93 adet arsaya, yüzde 25 peşinat 60 ay vade fırsatlarıyla sahip olunabilecek. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul ve terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyonu alanları niteliğindeki arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak. Öte yandan Aydın, Didim ve Kuşadası'nda da 10 adet arsa satışa sunulacak.

İZMİR'DEKİ ARSALAR İÇİN TARİH 22 ARALIK

İzmir'deki arsaların açık artırma oturumu 22 Aralık Çarşamba saat 10.30'da yapılacak. Oturumlar Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca 'www.emlakmuzayede.com.tr' sitesinden de teklif verilebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye 'www.toki.gov.tr' ile 'www.emlakmuzayede.com.tr' sitelerinden ve '0212 608 15 00' numaralı telefondan ulaşılabilecek.

'DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Açık artırmayı takip edeceğini söyleyen vatandaşlardan Ece Yentür, "Ben Limontepe TOKİ konutlarında yaşıyorum. Daha önce TOKİ'den ev aldım ve çok da memnunum. Şimdi yeni bir açık artırmayla arsaların satışa sunulacağını duyduk. Ailecek bahçeli bir ev hayalimiz var. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Buradaki bölgelere bakıp açık artırmaya girmeyi planlıyoruz. Bizim özellikle tercih ettiğimiz yer Çeşme ilçesi. Umarım olur" dedi.

Vatandaşlardan Mert Sarıgül ise "TOKİ satışlarını düzenli olarak takip ediyorum. Arsaların ayın 22'sinde açık artırmaya çıkacağını öğrendim. Bu arsaları değerlendirmek istiyorum" diye konuştu.