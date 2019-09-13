Son Dakika Haberleri: TOKİ'den yüzde 22'lik indirim kampanyası
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TOKİ'den yüzde 22'lik indirim kampanyası

1 saat önce

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası 23 Eylül'de başlayacak.

TOKİ'den yüzde 22'lik indirim kampanyası, System.String[]

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası 23 Eylül'de başlayacak.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:25 
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