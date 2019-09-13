TOKİ'den yüzde 22'lik indirim kampanyası
1 saat önce
TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası 23 Eylül'de başlayacak.
TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası 23 Eylül'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:25
Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak Hdp önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor! Resmi açıklama geldi