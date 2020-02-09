TOKİ, depremde can kaybı yaşayan ailelerin yanında - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ merkez Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde yapımı devam eden konutlar yaşanan deprem sonrası gece gündüz demeden 24 saat aralıksız çalışmayla hızlıca tamamlandı.



Özellikle Bizmişen Mahallesi'nde büyük bir özveriyle çalışan TOKİ, resmi teslim tarihinden 4 ay önce konutları vatandaşlara teslim etti. Yaşanan deprem sonrası bölgede adeta seferberlik ilan eden TOKİ, yaraları sarmak için çalışmalarını hızlıca sürdürüyor.



Deprem sonrası teyakkuza geçen TOKİ, inşası devam eden 190 konutu resmi takvimin 4 ay öncesinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Depremde can kaybı yaşayan ailelerin yanında olan ve yaraları sarmak için seferber olan TOKİ, Cumhuriyet Mahallesi'nde inşası tamamlanan 10 konutu, Bizmişen Mahallesi'nde de 5 konutu depremzedelere verdi.



Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya hızla devam ediyor. TOKİ de yapımı devam eden konutlarını 4 ay öncesinden tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.



Depremin yaralarının sarılması için çalışmalarını en üst noktaya çıkaran TOKİ, 125 metrekare 3+1 ve 90 metrekare 2+1 nitelikte olan konutları 5 Şubat 2019 tarihinde teslim etti. Hak sahipleri ve depremde yakınlarını kaybeden 15 aile yeni yuvalarına kavuştu. Yaşanan depremde en ufak bir hasar almayan, boyalarında dahil çatlak oluşmayan konutlar hak sahiplerine güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşam imkanı sunacak. - ANKARA