TOKİ, eski stadyum alanlarını "Millet Bahçesi"ne dönüştürerek yeşillendirdi - Son Dakika

TOKİ, eski stadyum alanlarını "Millet Bahçesi"ne dönüştürerek yeşillendirdi

21.02.2021 11:57

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının, kullanım ömrünü tamamlamış, şehirlerin merkezinde yer alan eski stadyum alanlarını millet bahçesine dönüştürme çalışması devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının, kullanım ömrünü tamamlamış, şehirlerin merkezinde yer alan eski stadyum alanlarını millet bahçesine dönüştürme çalışması devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut üreten TOKİ, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu eğitim, kültür, sağlık, güvenlik ve spor tesisleri gibi hizmet binaları da inşa ediyor.

Bugüne kadar ülke genelinde modern, UEFA standartlarına uygun 19 stadyum inşa eden İdare, kullanım ömrünü tamamlamış, şehirlerin merkezinde yer alan eski stadyum alanlarını ise millet bahçesine dönüştürerek vatandaşlara yeşille iç içe yeni yaşam alanları sunuyor.

Şimdiye kadar Türkiye genelinde 11 millet bahçesinin yapımını tamamlayıp vatandaşların kullanımına sunan İdare, birçok ilde millet bahçelerinin yapımına devam ediyor.

Şehirlerdeki yeşil alan miktarını arttırmayı hedefleyen TOKİ'nin millet bahçesi projelerinde bisiklet ve yürüyüş yolları, gölet, kıraathane, tema parklar ve sosyal tesisler de yer alıyor. Ayrıca şehir merkezlerine yapılan millet bahçeleri, deprem toplanma alanı, geçici barınma sahası ve koordinasyon merkezi amaçlı da kullanılıyor.

Millet bahçelerinin tümünün inşasının ardından, yaklaşık 160 kıraathane, 150'ye yakın mescit de buralarda inşa edilmiş, 1 milyona yakın nitelikli ağaç türü ve yaklaşık 10 milyon çalı türü de dikilmiş olacak.

Şehirlerin merkezinde millet bahçeleri

TOKİ, millet bahçeleri projesi kapsamında Samsun, Batman, Sakarya, Sivas, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Giresun, Adana, Mersin, Kocaeli, Malatya illerindeki eski stat alanlarını da millet bahçesine dönüştürme kararı aldı.

Bu illerden Samsun, Batman, Sakarya, Sivas ve Eskişehir'deki eski stat alanlarına millet bahçesi yaparak vatandaşların kullanımına açan TOKİ, Trabzon Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nin ilk etabını tamamladı.

Diyarbakır ve Gaziantep millet bahçelerinin yapımı ise devam ediyor. Hatay, Giresun ve Adana stadyum alanlarına yapılacak millet bahçelerinin proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede yapım çalışmaları başlayacak.

Canik Millet Bahçesi'nde 40 farklı türde 3 bin ağaç

Samsun'daki eski 19 Mayıs Stadı'nın yerine 101 bin metrekarelik alanda inşa edilen Canik Millet Bahçesi'nde spor alanları, bisiklet parkuru, koşu parkuru, iki tenis kortu, iki basketbol ve voleybol sahası yer alıyor.

Canik Millet Bahçesi'nde 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı-yer örtücü bitki bulunuyor. Ayrıca millet bahçesinde 13 bin metrekarelik çim aktivite alanı, süs havuzu, farklı yaş gruplarına yönelik 2 bin 45 metrekarelik çocuk oyun alanı ve seyir alanları da yapıldı.

Eskişehir'de 56 bin metrekarelik alanda, Batman'da ise 39 bin metrekarelik alanda inşa edilen millet bahçeleriyle vatandaşlar şehrin merkezinde yeşil alana kavuştu.

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılmasının ardından şehir merkezinde kalan eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alanda projelendirilen millet bahçesinin ise ilk etabı tamamlandı.

Trabzon'da yeşil alan miktarını artıran millet bahçesinde 960 ağaç, 30 bin 44 çalı ve 32 bin metrekarelik çim alanı bulunuyor.

TOKİ, eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi ne dönüştürerek yeşillendirdi
TOKİ, eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi ne dönüştürerek yeşillendirdi
TOKİ, eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi ne dönüştürerek yeşillendirdi
TOKİ, eski stadyum alanlarını Millet Bahçesi ne dönüştürerek yeşillendirdi

Bisiklet, Trabzon, Samsun, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ, eski stadyum alanlarını 'Millet Bahçesi'ne dönüştürerek yeşillendirdi - Son Dakika


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