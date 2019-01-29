Son Dakika Haberleri: TOKİ Evlerine Süs Havuzlu Aile Parkı

TOKİ Evlerine Süs Havuzlu Aile Parkı

1 saat önce

Alaplı Belediyesi, Yeni Mahalle'de (TOKİ) 2 bin 300 metrekare alan üzerine inşa ettiği Aile Parkı çalışmalar devam ediyor.

TOKİ Evlerine Süs Havuzlu Aile Parkı, System.String[]
Alaplı Belediyesi, Yeni Mahalle'de (TOKİ) 2 bin 300 metrekare alan üzerine inşa ettiği Aile Parkı çalışmalar devam ediyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Yeni Mahallede 2 bin 300 metrekare alan üzerine inşaatı devam eden Aile Parkı çalışmalarını inceledi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Tekin, 5 yılda vatandaşların çayını yudumlayıp gazetesini okuduğu, gezinti ve sporunu yaptığı, çocuklarımızın doyasıya eğlendiği sosyal alanlar oluşturduklarını söyledi. Yeni Mahallede 2 bin 300 metrekare alan üzerine Aile parkı yaptıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"5 yıl önce göreve geldiğimizde çocuklarımızın güvenli ve huzur için oynamalarını sağlamak ve vatandaşlarımızın hem dinlenme hem de zaman geçirmeleri için Aile parkları yapım çalışmalarına başladık. Geçen 5 yılda Karşıyaka, Yeni Siteler,1050 Evler ve 690 Evlerde yeni Aile Parkları yaparak halkımızın hizmetine açtık. Son olarak Yeni Mahalle'de 2 Bin 300 metrekare alan üzerine Aile parkı çalışmalarımız devam ediyor. Aile parkı içinde gençlerimizin spor yapabilecekleri halı sahanın yanı sıra, çocuklarımızın güvenli ve huzur için oynamalarını sağlamak amacıyla oyun gurupları, gezinti alanları, oturma gurupları ve büyük bir süs havuzu yer alıyor. Ekiplerimiz tarafından çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Aile Parkımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Ayrıca mahallerimizde beton yol ve altyapı çalışmaları da devam ediyor." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Huzur, Yeni Mahalle, Alaplı, Güncel
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