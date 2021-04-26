TOKİ, Hatay'da hayata geçirdiği 7 bin 695 konutu vatandaşlara teslim etti - Son Dakika

TOKİ, Hatay'da hayata geçirdiği 7 bin 695 konutu vatandaşlara teslim etti

HATAY - Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için son 19 yılda Hatay'da 7 bin 842 konutun yapımına başlandı. Bu konutların 7 bin 695'inin yapımı tamamlanıp hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. TOKİ, Hatay'da ayrıca, 25 bin seyircili kapasiteli stadyum, 17 okul, 2 hastane, 2 pansiyon, 7 cami, 12 ticaret merkezi, 4 kamu hizmet binası ve 1 spor salonu inşa etti.

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını protokoller çerçevesinde yapan Başkanlık, sağlık hizmetlerinin daha modern şartlarda verilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde hastaneler de inşa ediyor. Kentte sağlık yatırımları kapsamında Hatay merkezde 750 yataklı, Kırıkhan'da 150 yataklı olmak üzere 2 hastane TOKİ tarafından yapıldı.

Hatay şehrine modern stadyum kazandıran TOKİ daha yeşil bir Hatay için millet bahçesi projesini hayata geçirdi. İskenderun'da eski stadyum alanında yapacak millet bahçesi ile kente yeni bir yeşil alan kazandırılacak. Yapılacak millet bahçesin sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Millet bahçesinde 650 metrekarelik yürüyüş parkuru, 680 metrekarelik bisiklet parkuru, 1.060 metrekarelik biyolojik gölet, 1.800 metrekarelik piknik alanı,1.100 metrekarelik çocuk oyun alanı, 1.300 metrekarelik çok amaçlı spor sahası ve 71 araçlık otopark olacak. TOKİ, Hatay'da her alanda yatırım yapıyor. Şehirde FIFA ve UEFA standartlarında 25 bin seyirci kapasiteli, bin 500 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum da inşa etti. Ayrıca TOKİ, kentte yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL'lik yatırım yaptı.