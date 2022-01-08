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TOKİ heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev yapıyor - Son Dakika

TOKİ heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev yapıyor

08.01.2022 11:02

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde 3 yıl önce yaşanan heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibine, bölgede TOKİ tarafından tek katlı müstakil binalar yapılmaya başlandı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde 3 yıl önce yaşanan heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibine, bölgede TOKİ tarafından tek katlı müstakil binalar yapılmaya başlandı.

Bornova'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan 500 nüfuslu mahalledeki bazı evlerde, 2019 yılının ocak ayında yağışların ardından çatlaklar oluşunca AFAD ekipleri önlem aldı.

Yağışların ardından bölgede meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı, 11 binada ise hasar oluştu. AFAD tarafından yapılan teknik inceleme sonucunda mahallenin bir kısmı boşaltıldı.

Cumhurbaşkanlığınca temmuz ayında Eğridere'deki 248 bin metrekarelik alan "afete maruz bölge" ilan edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmada 34 evin heyelan nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

TOKİ aracılığıyla bölgede çalışmalara başlayan Bakanlık, mahallenin üst tarafında oluşturulan Yukarı Eğridere Mahallesi'nde 34 müstakil evin inşası için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda mahalle içindeki yollar da yenilendi.

Şantiye şefi Abdullah Öztürk, AA muhabirine, TOKİ tarafından yapılan yer tesliminin ardından çalışmalara 45 gün önce başladıklarını söyledi.

Vatandaşlara en iyi evleri yapmak için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 34 köy evi, bir mescit, şadırvan, altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılmaktadır. Çalışmalarımızı mayıs gibi bitirip hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar 10 evin temelini attık. Evler 90 metrekare olacak. Parsel alanları 300 ile 350 metrekare arasında değişmektedir. Projemiz tamamıyla deprem yönetmeliğine uygun yapıldı. Evler hafif çelikten 2+1 şeklinde olacak."

"Tüm görevliler üzerine düşeni yaptı"

Mahalle muhtarı Hüseyin Şeker de TOKİ tarafından inşaatına başlanılan evlerin ve çevre düzenlemelerinin hızlı şekilde sürdüğünü anlattı.

Heyelanın mahalle sakinlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Şeker, "2019 yılında oluşan heyelanın ardından tüm görevliler üzerine düşeni yaptı. Evlerimizin mayıs ve haziran ayı gibi teslim edileceği bilgisini aldık. Bundan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz ve bürokratlara teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız mağdurdu ama çalışmaları görünce memnunlar. Vatandaşlarımız en kısa sürede evlerine geçecekler. Devletimiz evleri hasar gören vatandaşlara kira desteği de yaptı." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Adem Boğaziçi, heyelanın ardından devlet kurumlarının kendilerine her türlü desteği verdiğini aktardı.

Yeni evlerine geçmek için gün saydıklarını dile getiren Boğaziçi, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

TOKİ heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev yapıyor
TOKİ heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev yapıyor
TOKİ heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev yapıyor

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Toprak Kayması, İzmir, AFAD, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev yapıyor - Son Dakika
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