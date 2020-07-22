TOKİ, Hüyük'te 351 tarımköy konutu üretecek - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, TOKİ Başkanlığının 4 farklı mahallede, toplam 351 tarımköy konutu üreteceği bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, TOKİ Başkanlığı tarafından Hüyük ilçesine bağlı Mutlu Mahallesine 80, Burunsuz Mahallesine 96, İmrenler Mahallesine 63 ve Kıreli Mahallesine ise 112 olmak üzere toplam 351 tarımköy konutunun inşa edileceğini belirtti. Konutlardan edinmek isteyen mahalle sakinlerinin ikamet belgeleri ve mahalle muhtarlarından alacakları onay formu ile birlikte 27 Temmuz - 31 Ağustos 2020 aralığındaki talep toplama tarihleri arasında Hüyük Belediyesine müracaat etmeleri gerektiğini vurgulayan Çiğdem, "İlçemiz vatandaşlarının konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Belediye Başkanlığımızca TOKİ Başkanlığına yaptığımız başvuru kapsamında toplu konut projesi uygulanmaya alınmıştır. TOKİ Başkanlığı ve Hüyük Belediyesi işbirliği çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle Hüyük Tarımköy Toplu Konut Projesi geliştirilmektedir. Bu çerçevede, 4 farklı mahallemizde 2+1 ve 3+1 olarak 351 tarımköy konutunun yapılması planlanmaktadır. Diğer yandan, Hüyük ilçesi 135 adet 3. etap ve Selki Mahallesi 120 adet konut talep toplama tarihi ise 4 Şubat 2021 olarak belirlenmiş olup, diğer mahallelerimiz ile ilgili taleplerimiz de devam etmektedir. İlçemize hayırlı olsun. Toplu konut projelerinin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Konya Milletvekillerimiz Gülay Samancı Hanımefendi ve Tahir Akyürek beye, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, TOKİ Başkanlığımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza, belediye meclis üyelerimize ilçem ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA